Zwitsers miljardenbedrijf rekent op Vyncke om voedingssector te vergroenen

Het Vlaamse familiebedrijf Vyncke gaat in zee met het Zwitserse Bühler, een wereldspeler in de voedingsindustrie. Het duo wil bedrijven uit de sector helpen hun CO2-uitstoot drastisch terug te dringen.

De kans is groot dat u nog nooit van Bühler hebt gehoord. Maar in de voedingsindustrie is het Zwitserse concern een naam als een klok. Het bedrijf, goed voor 12.500 werknemers in 140 landen, is de hofleverancier van machinerie en technologie voor voedselverwerkende bedrijven. Bühler speelt een rol in het voeden van miljarden mensen over de hele wereld.

Profiel Vyncke Harelbeeks familiebedrijf van de vierde generatie, in 1912 opgericht door Louis Vyncke. De broers Peter en Dieter Vyncke leiden het bedrijf. Ontwerpt en bouwt industriële energiecentrales die biomassa-afval en industrieel procesafval omzetten in groene energie. Telt 370 werknemers in vestigingen in Vlaanderen, Brazilië, Duitsland, Tsjechië, China, Thailand en Maleisië. Boekte in 2019 een omzet van 134 miljoen euro en een winst voor belastingen van 3,4 miljoen euro.

Een dienstverlening waar Bühler brood in ziet, is het terugdringen van de CO2-uitstoot en de energiefactuur van zijn klanten. Voor die missie kijken de Zwitsers naar Harelbeke. Samen met het familiebedrijf Vyncke, dat installaties bouwt om biomassa om te zetten in energie, wil Bühler de uitstoot van nieuwe voedingsverwerkende fabrieken met 50 procent reduceren.

Daarvoor sluiten de twee een grootschalig strategisch partnerschap, dat beider sterktes combineert. Met het adresboekje en de sectorkennis van Bühler en de technologische knowhow van Vyncke op zak moet de samenwerking vonken geven. 'Veel industrieën rekenen al op ons om hun consumptie van fossiele brandstoffen terug te dringen', drukt CEO Peter Vyncke het uit. 'Samen met Bühler willen we de standaard in de voedingsindustrie worden om de CO2-voetafdruk te verkleinen.'

'Bühler is wereldmarktleider in heel veel gebieden', zegt Vincent Weyne, de verkoopdirecteur van Vyncke. 'Maar voor zijn energieambities besefte Bühler dat het partnerschappen kon gebruiken. Dat is waar wij goed in zijn. Om de drie jaar nodigt het bedrijf de hele voedingsindustrie uit in Zwitserland om van gedachten te wisselen. Twee jaar geleden kregen wij ook een uitnodiging in de bus. Daaruit is deze samenwerking gegroeid.'

Nuttig afval

De basisidee achter de samenwerking is dat veel voedingsverwerkende bedrijven met een onderbenutte afvalstroom zitten. Weyne: 'Zo'n 20 procent van wat een voedingsbedrijf binnenkrijgt, gaat na verwerking in de vorm van laagwaardige reststromen weer naar buiten. In sommige gevallen kan het verwerkt worden in veevoer, maar dikwijls wordt het gewoon afgevoerd of gedumpt. Waarom zou je daar niets nuttigs mee aanvangen?'

Tegelijk wekken die bedrijven hun energie nog vaak op met fossiele brandstoffen. Door die te vervangen door biomassacentrales willen Bühler en Vyncke de uitstoot in de sector drastisch verkleinen. Het duo maakt zich sterk dat, afhankelijk van de afvalstroom, hun oplossing de CO2-uitstoot met 20 tot zelfs 100 procent kan terugdringen. 'In sommige gevallen kunnen we CO2-neutrale voedingsfabrieken realiseren', klinkt het in het persbericht over de deal.

Samen met Bühler willen we de standaard in de voedingsindustrie worden. Peter Vyncke CEO Vyncke

De twee bedrijven werken samen aan een biomassacentrale om een mouterij in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo aan te vuren. 'De energieaudit die we daar uitvoerden, toonde aan dat we de energiebehoefte van het proces met een derde konden terugdringen', zegt Weyne. 'Voor de overige twee derde bouwen we een biomassacentrale die de warmte produceert om de mout te drogen.'