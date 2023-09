Het Harelbeekse Aspiravi ontpopte zich in de schaduw van de energiereuzen tot een grote speler in groene energie én een winstmachine die al 124 miljoen euro aan gemeentelijke aandeelhouders uitkeerde. Om de groei verder te zetten mikt CEO Rik Van de Walle op grote windparken in Bosnië en zonnepanelen in Franse wijngaarden.