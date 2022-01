België exporteert recordhoeveelheid stroom

De kerncentrales in Doel en Tihange draaiden veel en produceerden fors meer stroom dan in de voorgaande jaren.

In een jaar met torenhoge prijzen exporteerde België meer elektriciteit dan ooit te voren. De kerncentrales draaiden op volle kracht, de gascentrales fors minder. Het aandeel van hernieuwbare energie ging in 2021 achteruit.

Terwijl de energieprijzen in Europa door het dak gaan, heeft België meer dan ooit elektriciteit uitgevoerd naar de buurlanden. In totaal werd in 2021 voor 21,7 terawattuur geëxporteerd, genoeg om ruim 6 miljoen gezinnen van stroom te voorzien. Ten opzichte van 2020, ook al een stevig exportjaar, steeg de uitvoer met 59 procent naar een absoluut record, zo de maakte hoogspanningsnetbeheerder Elia vrijdag bekend.

Terwijl België traditioneel een netto-importeur is, werd voor het derde jaar op rij meer stroom uit- dan ingevoerd. De netto-export nam toe tot een nooit geziene 6,6 terawattuur, het equivalent van wat 2 miljoen gezinnen in een jaar verbruiken. ‘De toename van hernieuwbare productiecapaciteit boven op de klassieke productieparken leidt tot overtollige elektriciteit, die naar onze buurlanden geëxporteerd kan worden’, geeft Elia in een persbericht als verklaring.

Meer kabelconnecties

Een belangrijke reden waarom meer stroom wordt uitgewisseld met de buurlanden is de komst van bijkomende connectiekabels. Zo nam Elia de voorbije jaren de eerste rechtstreekse connecties naar het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link) en Duitsland (Alegro) in gebruik. Die laten toe om onderling meer stroom uit te wisselen. Naarmate meer fluctuerende hernieuwbare-energiebronnen op het net komen, groeit ook de nood om overschotten te kunnen vervoeren naar de plaatsen in Europa waar de vraag op dat moment het grootst is.

De toename van hernieuwbare productiecapaciteit boven op het bestaande park leidt tot overtollige elektriciteit, die naar onze buurlanden geëxporteerd kan worden. Netbeheerder Elia

Of en in welke richting er stroom wordt getransporteerd, hangt af van de prijsverschillen. Als stroom goedkoper is in België dan in een buurland, zal er typisch elektriciteit naar daar gaan omdat hij er meer opbrengt en omgekeerd.

De tweede helft van 2021 werd gekenmerkt door enorme prijsstijgingen op de stroommarkten. In het zog van de vrees voor gasschaarste schoten ook de elektriciteitsprijzen naar records. Op de Belgische spotmarkt, waar stroom een dag van tevoren wordt verhandeld, verdrievoudigde de gemiddelde stroomprijs in 2021 tot net geen 100 euro per megawattuur. Met een aanzienlijk deel van het nucleaire park in Frankrijk dat uitviel, knalden de prijzen in Frankrijk nog hoger dan hier, waardoor Belgische centrales volop produceerden voor export naar de zuiderburen.

Kernenergie op volle kracht

Nadat door de coronadip en de lockdowns in 2020 het elektriciteitsverbruik teruggevallen was, herstelde het zich vorig jaar terug op bijna het niveau van voor de pandemie. Iets meer dan de helft van de opgewekte stroom in België kwam van de kerncentrales in Doel en Tihange, die dankzij weinig stops en onderhoud aanzienlijk meer stroom konden genereren dan de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2020 steeg de nucleaire productie met 47 procent.

Lees meer analyse Kernuitstap is nog sprong in het duister

De grotere opwek van kernenergie liet toe om meer naar het buitenland te exporteren, maar het maakte ook dat de Belgische gascentrales minder draaiden. Een deel van de flexibele gascentrales schakelt typisch aan wanneer kerncentrales en hernieuwbare bronnen samen niet volstaan.

Gascentrales produceerden een kwart van de stroom in België, tegenover nog ruim een derde het jaar voordien. Elia wijst er ook op dat de hoge gasprijzen daar een rol speelden. De productie van de gascentrales daalde met 19 procent naar het laagste niveau in zeker zes jaar.

Groei hernieuwbare energie hapert

Hoewel er op land 11 procent windcapaciteit bijkwam en de productiecapaciteit van zonnepanelen met 17 procent toenam, bleef de groei van de hernieuwbare energieproductie in 2021 zeer beperkt. In een jaar met uitzonderlijk weinig wind, produceerden de windparken op zee nagenoeg evenveel stroom als in 2020, ondanks dat de jongste windparken Seamade en Northwester voor het eerst de volle twaalf maanden operationeel waren. Na vier jaar van dubbelcijferige groei kende de productie van windenergie op land zelfs een kleine krimp met 3 procent. De stroomproductie van zonnepanelen steeg wel met 10 procent.