België ontsnapt aan Europese boete voor energiekorting industrie

De hervorming van de federale energieheffingen tot één accijns krijgt groen licht van de Europese Commissie. Ze laat haar verzet varen tegen de vroegere regeling waarbij de industrie een vrijstelling kreeg op de stroomfactuur.

Grote industriële bedrijven mogen gerust zijn. Ze zullen geen afrekening ontvangen voor de ruim half miljard euro kortingen die ze de voorbije jaren kregen op hun stroomfactuur. Een regeling die de regering-Michel uitwerkte, stelde grote industriële stroomverbruikers gedeeltelijk vrij van de bijdrage om de subsidies voor windparken op zee te financieren. De offshore toeslag op hun stroomfactuur werd geplafonneerd op 250.000 euro per jaar om te vermijden dat hun concurrentiepositie verder in het gedrang zou komen.

550 miljoen Vrijstelling Sinds 2019 werd de industrie al voor 550 miljoen euro vrijgesteld aan offshore heffingen. Ze dreigde dat bedrag terug te moeten betalen als Europa de regeling zou vernietigen als ongeoorloofde staatssteun.

Maar nadat toenmalig minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) in 2016 het dossier had overgemaakt, oordeelde de Europese Commissie dat de gunstregeling voor de industrie niet strookte met de regels over staatssteun. Als België het systeem niet dit jaar aanpaste, zou de Commissie een inbreukprocedure opstarten.

België dreigde dan een boete te moeten betalen. Voor industriebedrijven zou de stroomfactuur fors stijgen. Ook konden ze retroactief een miljoenenfactuur in de bus krijgen om de genoten kortingen terug te storten.

Sinds 2019 werd de industrie al voor 550 miljoen euro vrijgesteld aan offshore heffingen. Het zou voor de overheid een enorme blamage betekenen en een helse administratieve puzzel om dat geld te proberen terugvorderen.

Maar de Europese Commissie liet maandag aan minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verstaan dat ze de zaak als gesloten beschouwt. De nieuwe regeling die Van der Straeten samen met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) uitwerkte, volstaat voor Europa. Als die wordt ingevoerd zoals voorzien, zal Europa de oude kortingen voor de industrie niet verder aanvechten.

Lees Meer Energiehervorming Van Peteghem blijkt verplichting van Europa

Van der Straeten en Van Peteghem werkten een nieuw systeem uit waarbij alle federale bijdragen en heffingen op elektriciteit en gas worden omgevormd naar één accijns. Die accijns laat toe bepaalde groepen verbruikers specifieke vrijstellingen te geven. Zo komt er een vrijstelling voor de energie-intensieve industrie, maar ook voor uitbaters van grootschalige batterijopslag of consumenten die het sociaal tarief genieten.

Energienorm

De omvorming naar een flexibele accijns laat ook toe om een plafond te zetten op de stijging van het federale aandeel in de energiefactuur. De regering beloofde de kosten te bevriezen op het niveau van 2021 en greep de hervorming aan om de energienorm in te voeren. Die norm moet vermijden dat de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven sneller toeneemt dan in de ons omringende landen.

De Kamercommissie-Energie keurde dinsdag de wet goed die vanaf 1 januari de invoering van de energienorm regelt. Geen enkele partij stemde tegen. De verwachting is dat de wet donderdag in de plenaire finaal groen licht krijgt.

Energiehandicap

Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moeten houden, moet de energienorm dat doen met de energiekosten. Hans Maertens Gedelegeerd bestuurder Voka

De werkgeversorganisatie Voka reageert opgetogen. ‘Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moet houden, moet de energienorm dat doen met de energiekosten’, zegt Voka-topman Hans Maertens. ‘Voor vele sectoren zijn die kosten te hoog. Ze zadelen onze bedrijven op met een concurrentieel nadeel. Het transparant meten van de energiekostenhandicap is een noodzakelijke stap om die te kunnen remediëren. Bovendien is het nieuwe kader in overeenstemming met de Europese regelgeving, wat de huidige bezorgdheid over de doorrekening van de subsidies voor offshore windenergie wegneemt.’