Zoals Europese ontdekkingsreizigers ooit nieuwe continenten ontdekten, verovert de Europese offshorewindindustrie verre wingewesten. Ook Belgische kmo’s varen in het zog van wereldspelers als DEME en Jan De Nul. Al rijst soms de vraag of we mee zullen zijn met de offshoretechnologie van de toekomst.