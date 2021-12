CEO Vlaamse Energieleverancier: ‘Het doet pijn dat ik word weggezet als roekeloze gokker’

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier leidde deze week tot een golf van onrust en kritiek. CEO Stijn Lenaerts wil voor één keer reageren. ‘We waren geen bende traders, we werden verrast door de markt. Dat klinkt vreemd, maar het is zo.’

Het gesprek vindt plaats in een bijna-leeg appartement in Vilvoorde waar op de bureaus wat bruine kartonnen dozen staan. Aan de ingang hangt nog een bordje van Elegant, het energiebedrijf dat Stijn Lenaerts met een studiemakker in 2008 oprichtte en dat zich dankzij een mix van een lowcostbusinessmodel, lage prijzen en groepsaankopen ontpopte als een middelgrote speler in België.

De verlaten duplex is meer dan symbolisch. Op dezelfde plek waar Elegant als start-up was gehuisvest, duwde Lenaerts eind 2017 de Vlaamse Energieleverancier uit de startblokken. We treffen hem op de eerste etage, gebogen voor zijn laptop. De 45-jarige ingenieur, die zichzelf als introvert omschrijft, wou eerst op een korte mededeling op de website na geen commentaar geven. ‘Ik wil alles laten bekomen, maar ik merk dat als je niet reageert er van alles begint te leven. Daarom wil ik voor één keer praten.’

Lenaerts is gepokt en gemazeld in de energiesector. Hij leerde de stiel als CEO van EBEM, de energieregie van Merksplas, dat na de liberalisering als enige gemeente in Vlaanderen stroom bleef leveren. Die ervaring kwam van pas om van Elegant een succesvolle energiespeler te maken die vandaag onderdeel is van de Nederlandse Nuts Groep, op zijn beurt in handen van de private-equitygroep Waterland.

Stijn Lenaerts (45) Burgerlijk ingenieur elektrotechniek.

Was kort na zijn studies directeur van de gemeentelijke energieleverancier EBEM.

Richtte samen met studiemakker Maarten De Cuyper het groenestroombedrijf Green Fever op dat in 2008 in Veurne ’s lands grootste zonnepanelenpark ontwikkelde.

Het duo richtte in 2012 Elegant op, een prijsbreker op de energiemarkt.

Richtte na zijn vertrek bij Elegant in 2018 snel de Vlaamse Energieleverancie op.

Eind 2017 vertrok Lenaerts bij Elegant. Met het geld van zijn uitstap - een naar eigen zeggen ‘erg beperkt niet-concurrentiebeding’ - richtte hij een jaar later de concurrent Vlaamse Energieleverancier op, die dankzij scherpe prijzen en groepsaankopen kon uitgroeien tot een succesvolle speler, met eind vorig jaar zelfs meer dan 70.000 klanten voor elektriciteit en aardgas.

Daar kwam deze week een einde aan. Lenaerts moest voor de Vlaamse Energieleverancier de boeken neerleggen. Klanten die nog geld van een eindafrekening te goed hebben of die te veel voorschotten hebben betaald, riskeren die centen niet meer terug te zien. Het faillissement leidde tot verwijten van ‘cowboys’, ’traders’ en lelijker woorden op de sociale media.

Eenmansbedrijf

Op het eerste gezicht ziet Lenaerts er niet uitgeput of zwaar gedeprimeerd uit. ‘Dat is een foute inschatting’, zegt hij. ‘Ik voel me rot.’ Op de vraag wat zo’n faillissement doet met een ondernemer, volgt een diepe stilte waarbij de tranen in zijn ogen komen.

‘Ik begrijp de frustratie van mensen, maar het is hard als je wordt weggezet als een roekeloze speculant, een gokker of fraudeur. We hebben met ons team altijd goede intenties gehad om klanten lage prijzen te bieden en een goede service met zeer weinig klachten. Dat is twee jaar lang ook gebeurd. We waren een stabiel bedrijf, IT- en data-gedreven, een kleine groep medewerkers die oprecht het beste voorhadden. Het was een succesverhaal. Maar het liep verkeerd af.’

Lenaerts spreekt vaak over ‘wij’, maar de Vlaamse Energieleverancier was op papier een eenmansbedrijf: Lenaerts is zowat de enige aandeelhouder, zaakvoerder en bestuurder. Personeel heeft het bedrijf nooit gehad: IT, facturatie en klantendienst werden gedaan door de andere vennootschappen van Lenaerts, zoals Green Fever en Progress Energy Services, waarbij zo’n 15 mensen betrokken waren.

De ondergang kwam volgens hem niet door een verkeerd businessmodel, maar alleen door de plotse aanhoudende prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas. ‘We waren geen bende traders, we werden verrast door de markt. Dat klinkt vreemd, maar het is zo.’

Lenaerts logt in op een platform met groothandelsprijzen. Door corona lagen de marktprijzen vorig jaar lager dan de jaren voordien. Maar om verschillende redenen - een plots economisch herstel, lage voorraden en geopolitieke spanningen - zijn ze beginnen te pieken. ‘Het is wat flauw dat ik het moet zeggen, maar die geopolitieke factoren van Rusland en Oekraïne tot China spelen wel degelijk mee. Het klinkt allemaal heel ver weg, maar het kwam per direct op ons bord. De voorbije drie maanden zijn de prijzen zo geëxplodeerd dat het een schok gaf in ons businessmodel. Niemand ontkent dat de marktprijzen exuberante hoogtes hebben bereikt.’

Toen de prijzen half september maal 2 tot 2,5 gingen, werd het moeilijk. Dat was zowat de limiet van de risicomodellen die het bedrijf had opgesteld. Het besliste de voorschotten te verhogen. ‘Dat was geen wanhoopspoging, maar goed huisvaderschap, want onze klanten moesten die hogere prijzen later toch betalen.’ Aan de energieregulator VREG werd een update bezorgd en plannen om eruit te komen.

Toen was de hoop nog dat de prijzen zouden kelderen als Rusland weer massaal gas ging leveren via de pijplijn Nord Stream. ‘Het kon nog alle kanten op. Maar het beterde niet. De prijzen zijn maal 4 of 5 gegaan. Dat is du jamais vu.’

Klanten betaalden voorschotten die te laag waren. Het verschil moeten ze maanden later bij de eindfactuur wel op tafel leggen, maar intussen moest de leverancier tegen hoge prijzen de energie inkopen en dus voorfinancieren. ‘Tegen de huidige prijzen kan dat oplopen tot 1.000 euro per klant. Dat is geld dat in de meter van de klant kruipt zonder dat we eraan kunnen.’ Het bedrijf kwam zo met een enorm liquiditeitstekort te zitten. ‘De nood aan werkkapitaal lag plots vijf tot zeven keer hoger dan normaal. Het budget van een maand is zo in vijf dagen opgesoupeerd.’

Negatieve kaspositie

De eerste voorschotverhogingen van 30 tot 40 procent voor sommige variabele contracten brachten maar voor een stuk soelaas. ‘Dat leverde 20 tot 25 procent op van het extra geld dat we nodig hadden.’ Omdat de voorschotaanpassingen bij de Vlaamse Energieleverancier en andere spelers veel commotie hadden veroorzaakt, waren nieuwe verhogingen niet meer mogelijk. ‘Zo kwamen we nog meer in een negatieve kaspositie terecht’, zegt Lenaerts.

Al 26.000 contracten afgesloten na faillissement Twee dagen na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier hebben al veel van de 70.000 klanten een nieuw contract getekend bij een andere leverancier. Het gaat om 26.000 contracten, goed voor 20 procent van de in totaal 129.000 contracten voor elektriciteit en aardgas.

Welke stappen nam de ondernemer daarop? ‘In oktober begon overleg met overheidsinstanties als de VREG en de netbeheerder Fluvius, en hebben we een ronde gedaan bij banken, externe investeerders en andere leveranciers voor interesse in een participatie, overname of andere oplossing. Maar niemand was in deze ongeziene markt bereid op korte termijn actie te ondernemen.’

Lenaerts probeerde naar eigen zeggen alles om het bedrijf erdoor te krijgen. ‘We hebben ook een soft landing en een doorstart met een deel van de activiteiten bekeken, maar uiteindelijk was het faillissement de enige optie.’

Lag het aan zijn lage kapitaalbasis van amper 0,5 miljoen euro? ‘Inclusief achtergestelde leningen was onze buffer 1,5 miljoen euro en we hadden ook bankfinanciering’, zegt Lenaerts. ‘We hebben gevochten tot de laatste dag. De schok was plots en zo groot dat de bedragen die nodig waren te groot werden. Dat was niet meer te behappen.’ Geen enkele leverancier had dergelijke prijsstijgingen in zijn model zitten, benadrukt hij.

Blijft de vraag waarom net de Vlaamse Energieleverancier omviel en niet de andere kleinere leveranciers die met gelijkaardige problemen werden geconfronteerd. ‘Zo veel kleinere zijn er niet meer en zij bestaan al langer. Wij zijn een scale-up die in een perfecte storm terechtkwam. Ons model was gebaseerd op normaliteit en was niet voorzien op dit scenario.’

Bankrun op de sector

Bij veel buitenlandse leveranciers die omvielen, was de oorzaak een slechte indekking tegen hoge prijzen. Lenaerts weerlegt dat dat bij hem het geval was. ‘Onze variabele contracten, goed voor 60 procent van de portefeuille, waren rendabel want de prijsformule van de klanten liep gelijk met de aankoopprijs van de energie.’ Bij de contracten met vaste prijzen, die het bedrijf binnenhaalde met groepsaankopen, was er ook indekking. ‘Maar het niveau waarmee we konden leven in ons risicomodel is plotseling ver overstegen, waardoor we bijkomende cashverliezen opliepen.’

Zouden hogere voorschotten geholpen hebben? ‘Proactieve seizoensgebonden voorschotten zouden een goede zaak zijn. Als de klanten dat zien zitten, natuurlijk. Dat sommige opiniemakers er nu zelfs voor pleiten de voorschotten te verlagen is absurd. Als iedereen dat doet, of de domiciliëring afschaft, komt dat neer op een bankrun op de sector. Ik wil mensen die dergelijke ideeën lanceren niet afschieten, maar dat is wel het effect.’

De overheid kan energieleveranciers ook strengere regels opleggen en stresstests doen, zoals het Vlaams Parlement bekijkt. ‘Elke keuze heeft consequenties. Met strengere regels zal je minder nieuwkomers op de markt hebben, zal er minder concurrentie zijn en betaal je wellicht ook meer voor energie.’

Stresstests hebben ook hun beperkingen, vreest Lenaerts. ‘Tot waar moet je het risiconiveau laten stijgen? Vorig jaar bereikte de gasprijs 10 euro per megawattuur en had je misschien getest op wat het effect zou zijn bij een prijs van 50 euro. Maar nu staat die op 100 euro. Je kan vandaag testen tot 150 euro, maar morgen staat hij misschien op 200 euro.’

Lenaerts ziet er amper enkele dagen na het faillissement nog strijdvaardig uit en mensen die hem kennen, vermoeden dat hij snel weer aan de slag zal zijn. Dat ontkent hij: ‘Als ondernemer ga ik het even on hold zetten. Wat zoiets doet met mij? (lange stilte) Tja, te veel eigenlijk. Falen is misschien niet het juiste woord, maar het is wel intriest dat we dit verhaal met goede bedoelingen niet konden voortzetten.’