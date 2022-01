Coucke investeert in zonnepanelenbedrijf EnergyVision

De ondernemer Marc Coucke neemt via zijn holding Alychlo een belang van 10 procent in de Brusselse installateur van zonnepanelen en laadpalen EnergyVision.

Coucke investeert ruim 20 miljoen euro. De instap gaat gepaard met een fusie met een zusterbedrijf. Samen is dat goed voor een versterking van het eigen vermogen met 39,5 miljoen euro.

Coucke is de eerste externe investeerde in EnergyVision. Energyvision is ook actief als stroomleverancier in Brussel. Dat gebeurt onder de merknaam Brusol. Het Brusselse bedrijf was tot nu in handen van de oprichters Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt.

Met het verse geld wil CEO Michielssens verder investeren: dit jaar gaat het om 150 miljoen euro in energieprojecten en laadpleinen. Het bedrijf installeert voor eigen rekening zonnepanelen en laadpalen bij gezinnen en bedrijven en verkoopt de groene stroom aan een vaste prijs of rekent alleen de kilowatturen van een laadbeurt aan. EnergyVision was tot dusver vooral in Brussel actief, maar wil zijn laadpleinen nu ook in Vlaanderen en Wallonië uitrollen.

EnergyVision werd zeven jaar geleden opgericht en haalde vorig jaar een geconsolideerde omzet van meer dan 100 miljoen. De groep telt ruim 140 werknemers verspreid over België en dochterbedrijven in Marokko en China.