Coucke investeert in zonnepanelenbedrijf EnergyVision

De ondernemer Marc Coucke neemt een belang van 10 procent in de Brusselse installateur van zonnepanelen en laadpalen EnergyVision. Zijn holding Alychlo betaalt daarvoor ruim 20 miljoen euro.

Marc Coucke is de eerste externe investeerder in EnergyVision. De ondernemer zet zo het Brusselse groene-energiebedrijf van 140 werknemers en ruim 105 miljoen euro omzet in de schijnwerpers. ‘We bestaan zeven jaar, maar zijn lang onder de radar gebleven’, zegt CEO en medeoprichter Maarten Michielssens.

Onder de radar is relatief. Michielssens werd onlangs bekroond met een Vlerick Venture Award. EnergyVision strikte de voorbije jaren tal van prominenten bij de presentatie van cruciale mijlpalen, van koning Filip, toenmalig premier Charles Michel tot de Chinese premier Li Keqiang. Maandag verwelkomde het bedrijf premier Alexander De Croo (Open VLD).

De raad van bestuur van EnergyVision telt de politieke zwaargewichten Karel De Gucht en Herman Van Rompuy. De onderneemster Conny Vandendriesche en de manager Sam Sabbe, een voormalige rechterhand van Marc Coucke, zaten eerder in het bestuur. Pieter Bourgeois, investeringsmanager bij Alychlo, zat er twee jaar als onafhankelijke bestuurder aan boord.

Zonnepanelen zijn de corebusiness. Van de 1,2 miljoen zonnepanelen die het bedrijf al installeerde, liggen de meeste in China. ‘Dat is in omzet de belangrijkste markt. We werken er via onderaannemers, draaien veel volume en leren nieuwe technologie kennen. Voor de winstgevendheid zijn België en Marokko belangrijker’, zegt Michielssens. In 2020 haalde EnergyVision - inclusief het zusterbedrijf Solarbuild - een nettowinst van ruim 10 miljoen euro. Vorig jaar zakte dat tot 8 miljoen euro.

EnergyVision zet opmerkelijke cijfers neer met zonnepanelen, een relatief eenvoudig product waar veel bedrijven hun tanden op stuk bijten. ‘Ik zag aanvankelijk meer in ledverlichting en geloofde niet zo hard in zonnepanelen. Maar medeoprichter Hassan heeft achter mijn rug zonnepanelen besteld voor ons dochterbedrijf in Marokko. Zo zijn we begonnen’, zegt Michielssens. Behalve de voormalige langeafstandsloper Hassan Mourhit behoort ook management consultant Koen Decourt tot de oprichters.

Schermvullende weergave Maarten Michielssens, de CEO van EnergyVision. ©BELGA

Het bedrijf is niet te vergelijken met kleine zonnepaneleninstallateurs. ‘Die concurreren zwaar op de prijs. Wij hebben net zoals grote spelers een model van maximale ontzorging. We installeren de zonnepanelen op onze kosten en rekenen klanten lage vaste kosten aan voor elektriciteit’, zegt Michielssens. Voor residentiële klanten in het Brusselse is de stroom vaak gratis, omdat EnergyVision er groenestroomcertificaten te gelde kan maken. ‘Voor bedrijfsklanten als het stadion van voetbalclub AA Gent wordt 15 jaar een lage vaste prijs vastgelegd.’

Met het verse geld wil Michielssens, die ooit de overstap maakte van de sportjournalistiek naar de lichtkoepelverkoper Econation, dit jaar 150 miljoen euro investeren. EnergyVision wil meer groene-energieprojecten in België en het buitenland bouwen. ‘We hebben de voorbije vier jaar 400 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Tegen 2030 moet dat 2.700 megawatt zijn, evenveel als de capaciteit van de kerncentrale van Doel’, zegt Michielssens.

Daarnaast mikt het bedrijf op de uitbouw van zijn Brusselse activiteiten. Het bedrijf is onder de merknaam Brusol actief als energieleverancier in de hoofdstad. Het bouwt er een netwerk van laadpleinen, sites met laadpalen voor elektrische wagens. ‘We hebben plannen voor 1.000 laadpalen op privéterreinen in Brussel, maar willen ook de stap zetten naar Vlaanderen en Wallonië samen goed voor 5.000 stuks’, zegt Michielssens.

De groeiambities zijn groot. ‘In 2018 stelde Conny Vandendriessche de vraag hoe we van 20 miljoen naar 100 miljoen euro omzet zouden groeien. Vorig jaar hebben we plannen gemaakt om naar 200 miljoen euro te groeien. Onlangs vroeg ze wanneer we naar 1 miljard euro gaan’, zegt Michielssens. ‘Dat antwoord hebben we nog niet, maar omdat technologie snel verandert kunnen we snel andere richtingen uitgaan. Het potentieel in België, China en Marokko voor zonnepanelen is zeer groot. Daar komen nu laadpleinen en energielevering bij.’