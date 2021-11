Coucke zet met Sono nog meer in op elektrische voertuigen

Marc Coucke heeft een belang opgebouwd in Sono, een Duitse start-up die elektrische voertuigen ontwikkelt die energie halen uit zonnecellen. Het bedrijf begon woensdag met een knal aan zijn beurscarrière. Coucke zet met de investering nog meer in op duurzame mobiliteit.

Couckes investering in Sono Motors bleef tot nu onder de radar. Ze wordt ook niet vermeld op de website van zijn vehikel Alychlo. De Vlaamse ondernemer zit nochtans al een tijdje aan boord. Hij kocht twee jaar geleden converteerbare obligaties van het Beierse bedrijf.

Die werden woensdag naar aanleiding van de beursgang van Sono Motors omgezet in aandelen. Alychlo kocht daarbovenop nog een bijkomend pakketje. Hoeveel Coucke in totaal investeerde, is niet bekend. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Het is Couckes tweede investering in elektrische voertuigen in minder dan een maand tijd. In oktober pompte hij 30 miljoen in de producent van elektrische bussen Ebusco.

Hij investeert almaar meer in bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, zoals de waterzuiveraar Ekopak of de fruit- en groentereus Greenyard. Begin dit jaar stapte hij ook in ESG Core Investments, een blancochequebedrijf (spac) dat naar de Amsterdamse beurs trok met de intentie een meerderheidsbelang te verwerven in een duurzame onderneming.

Robinhood

Om de beursgang van Sono te promoten sloeg de begeleidende bank Berenberg de handen in elkaar met de populaire tradingapp Robinhood. Via de onlinebroker konden kleine beleggers intekenen op de beursgang op de Amerikaanse Nasdaq.

De prijs werd vastgesteld op 15 dollar per aandeel, het midden van de prijsvork. De eerste beursdag klom de koers met 155 procent naar 38,2 dollar. Het was de tweede meest succesvolle beursintroductie in de VS dit jaar. De pas verworven beurswaarde verdubbelde op die eerste dag naar iets meer dan 3 miljard dollar. In de voorbeurshandel donderdag was Sono, met tickernaam SEV, het meest verhandelde aandeel op de Nasdaq. Het krijgt evenwel te maken met winstnemingen, waardoor het op zijn tweede beursdag klappen incasseert.

De vraag naar e-wagenbouwers blijft onverzadigbaar. Eerder deze maand werd Tesla een bedrijf van 1.000 miljard dollar en de e-truckbouwer Rivian tekende via een spectaculair beursdebuut voor de grootste beursgang dit jaar. Het Chinese Lucid heeft Ford in marktwaarde overtroffen.

Verlies

Sono breekt net als andere e-autostart-ups financieel geen potten. Het bedrijf heeft 108,8 miljoen euro aan verliezen geleden sinds zijn oprichting in 2016. Toen belangrijke investeerders twee jaar geleden afhaakten, wendden de co-CEO's en medeoprichters Laurin Hahn en Jona Christians zich tot crowdfunding. Die strategie staat onder druk. Sinds maart vorig jaar kan Sono niet aan 5 miljoen euro op zijn rekening bij PayPal. Het onlinebetalingsbedrijf bevroor de rekening en verwees naar een verdacht hoog transactievolume.