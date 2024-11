De VN-klimaattop in Azerbeidzjan, die maandag begint, worstelt met de vraag hoe we zo snel mogelijk kunnen afkicken van olie en gas. De wensdroom van een fossielvrije wereld botst op een realiteit waarin we ook in 2050 nog fossiele brandstoffen nodig zullen hebben. ‘Hoe dan ook zal je nog moeten investeren in olie en gas.’