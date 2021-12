Emsens-telg timmert aan topper in groene energie

Pascal Emsens van de bekende gelijknamige ondernemersfamilie zet met Aukera Energy een grote speler op voor hernieuwbare energie in Europa. Met steun van de Nederlandse investeerder Marcel van Poecke.

Opportuniteit, luidt de vertaling van het Baskische 'aukera'. Dat Pascal Emsens een grote opportuniteit in groene energie ziet, mag blijken uit de ambities van zijn nieuwe, deels Belgische bedrijf Aukera Energy.

‘We hebben al voor 1 gigawatt aan projecten in ontwikkeling en tegen eind volgend jaar moet dat 2,7 gigawatt zijn’, zegt Emsens. Ter vergelijking: dat komt overeen met bijna de helft van wat het huidige park van zeven kerncentrales in ons land kan produceren. Daar houdt het ook niet op. ‘We willen op zijn minst 1 gigawatt in elk land waar we actief zijn.’

Dat laatste maakt van België - een markt van geringe omvang - ‘geen prioriteit, maar een mogelijkheid’ voor Aukera, al heeft het zijn hoofdkwartier geïnstalleerd in Brussel en Londen. Het bedrijf mikt in eerste instantie op het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Roemenië en Polen. ‘En mogelijk op andere landen waarvan we denken dat de marktomstandigheden er goed zijn’, zegt Emsens.

De essentie Pascal Emsens van de gelijknamige zakenfamilie richt Aukera Energy op.

Het bedrijf richt zich op hernieuwbare energie in een aantal Europese landen.

Met sterke ambities: het mikt op minstens 1 GW in elk land waar het actief is.

De belangrijkste financier is AtlasInvest van de erg vermogende Nederlander Marcel van Poecke.

Emsens is vooral bekend als telg van de Belgische familie die in het kapitaal zit van liefst drie miljardenbedrijven in ons land: de zand- en mineralenreus Sibelco, de bouwmaterialengroep Etex en de van Etex afgesplitste buizenspecialist Aliaxis. Pascal Emsens is als enige lid van de raad van bestuur van zowel Sibelco als Etex.

Schermvullende weergave Pascal Emsens. ©Aukera Energy

Maar hij is ook gepokt en gemazeld in de energiesector. Bijna zijn hele carrière speelde zich er af. Zo was hij een tijd aan de slag voor AtlasInvest. Dat is de Brusselse investeringsmaatschappij van de erg vermogende Nederbelg Marcel van Poecke. Die verdiende zijn fortuin door het vroegere oliebedrijf Petroplus over te nemen en uit te bouwen tot de grootste onafhankelijke olieraffinaderij van Europa. AtlasInvest, vorig jaar goed voor 472,5 miljoen euro omzet, legt zich vooral toe op de energiesector. Emsens leidde er de tak voor hernieuwbare energie.

Van Poecke is de belangrijkste financier van Aukera Energy. ‘AtlasInvest biedt steun als meerderheidsaandeelhouder’, verduidelijkt Emsens. Maar hij verkiest geen details te geven over hoeveel kapitaal de vennootschap krijgt of wie hoeveel op tafel legt. Hij beklemtoont wel dat Aukera al volledig gefinancierd is.

2,7 ‘We hebben al voor 1 gigawatt aan projecten in ontwikkeling en tegen eind volgend jaar moet dat 2,7 gigawatt zijn’, zegt Pascal Emsens. Ter vergelijking: dat komt overeen met bijna de helft van wat het huidige park van zeven kerncentrales in ons land kan produceren.

Aukera kan een vliegende start nemen omdat het niet alleen kijkt naar greenfield projects, die vanaf nul moeten worden opgebouwd. Het richt zich ook op projecten in ontwikkeling of die al worden opgetrokken, zoals een windmolenpark in Italië dat uit de portefeuille van AtlasInvest komt.

‘We kijken naar een mix van zonne- en onshore windenergie en daarnaast naar projecten voor energieopslag. We denken dat wind en zon almaar minder subsidies nodig hebben en ook zonder steun concurrentieel zullen zijn met andere vormen van energie’, zegt Emsens. ‘We investeren ook voor de lange termijn in de sector. Aukera is geen speculatieve speler die voor de korte termijn gaat’, voegt medeoprichter Catalin Breaban toe.

Een link tussen Emsens, Van Poecke en Breaban is ook de private-equityreus Carlyle, al is die niet betrokken bij Aukera. Van Poecke haalde Petroplus in 2005 van de Amsterdamse beurs, samen met Carlyle. Twee jaar later brachten ze het bedrijf naar de Zwitserse aandelenmarkt. Van Poecke kreeg ook de leiding over de investeringen van Carlyle in de energiesector buiten Noord-Amerika. Emsens was er tot voor kort ook aan de slag, opnieuw rond hernieuwbare energie.

Breaban werkte eveneens bij Carlyle en was ook betrokken bij meerdere bedrijven rond hernieuwbare energie. Met Bluemerang Capital (windenergie in het VK) is daar een ex-participatie van AtlasInvest bij. Emsens was bestuurder bij Bluemerang, net als Rijkman Groenink. Dat was de befaamde CEO van ABN AMRO, toen de Nederlandse bank verkocht werd aan onder meer Fortis en bijna kapseisde. Groenink doet al langer zaken met van Poecke. Breaban, die al tien jaar samenwerkt met Emsens en AtlasInvest, en AtlasInvest zelf verkochten Bluemerang Capital in 2018 aan het Maleisische energiebedrijf Tenaga.

Pascal Emsens Medeoprichter Aukera Energy.

39 jaar.

Studeerde business administration.

Neef van Stanislas Emsens, die Sibelco groot maakte.

Bestuurder van Sibelco en Etex.

Werkte bij Deutsche Bank, Exmar, AtlasInvest en Carlyle.