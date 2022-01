Energiecontract met vaste prijs wordt schaars

Door de prijsexplosies op de energiemarkt wagen tal van leveranciers zich er niet meer aan een contract tegen vaste prijs te bieden. Engie Electrabel zette de formule tijdelijk stop en ook bij Eneco kunnen klanten vanaf dit jaar geen vast tarief meer krijgen.

Nadat de voorbije maanden al enkele kleinere leveranciers ermee gestopt waren, biedt nu ook Eneco geen contracten meer aan met een vaste prijs voor elektriciteit of aardgas. Klanten kunnen bij de derde grootste leverancier van Vlaanderen sinds 1 januari alleen nog contracten afsluiten met een variabele prijs die meebeweegt met de prijsschommelingen op de groothandelsmarkt. Ook marktleider Engie Electrabel nam gedurende enkele dagen geen nieuwe klanten meer aan met een vast contract, bevestigde een woordvoerder aan De Tijd.

‘Vaste contracten zijn met de hoge energieprijzen nu totaal oninteressant, zowel voor de klant als voor ons als leverancier’, zegt Mark Van Hamme, de woordvoerder van Eneco. ‘Stel dat een klant een contract afsluit waarbij hij zijn prijs vastklikt voor drie jaar. Als leverancier moeten wij dan die verwachte volumes inkopen tegen de hoge marktprijzen van vandaag. Maar als na drie maanden stroom en gas weer goedkoper worden, kan die klant zonder verbrekingsvergoeding kosteloos vertrekken. De volumes die we voor die klant hebben ingekocht, moeten we dan tegen fors verlies weer van de hand doen. Dat risico is te groot geworden om het nog te verrekenen. Het is als iemand die op restaurant gaat, een steak bestelt, drie happen neemt en dan alleen voor die drie happen wil afrekenen, zonder te betalen voor de rest van de steak.’

Ook marktleider Engie Electrabel ging op de rem staan en bood enkele dagen alleen nog contracten met een variabel tarief aan. ‘Vanaf 1 januari was het even niet meer mogelijk vaste contracten af te sluiten’, zegt woordvoerster Hellen Smeets. ‘Klanten die voor een vast contract belden, hebben we gevraagd een paar dagen later nog eens contact op te nemen. Vanaf woensdag in de loop van de dag zullen we hen opnieuw vaste contracten aanbieden, maar we gaan het niet actief promoten. Ook eind vorig jaar waren we al gestopt met het promoten van vaste tarieven, maar ze waren wel nog beschikbaar.’

Verbrekingsvergoeding

Febeg, de federatie van leveranciers, waarschuwt al lang dat het aanbod contracten met vaste prijs schaars kan worden. ‘Voor klanten is een vast contract comfortabel zodat ze zich niet te veel budgettaire zorgen hoeven te maken’, zegt woordvoerder Stéphane Bocqué. ‘Maar in de huidige omstandigheden is het voor leveranciers bijna onmogelijk zich daarvoor in te dekken.’

Febeg pleit ervoor opnieuw toe te laten dat leveranciers een verbrekingsvergoeding vragen bij het stopzetten van een vast contract. ‘Dat klanten in België op eender welk moment zonder vergoeding kunnen vertrekken, is een contractueel onevenwicht’, vindt Bocqué. ‘Dat risico moeten leveranciers incalculeren. Als het daardoor onbetaalbaar wordt nog aantrekkelijke vaste contracten aan te bieden is dat voor niemand gunstig, ook niet voor de consument.’

Faillissementen

‘De schommelingen op de stroommarkt waren in december zeer extreem’, zegt Kris Voorspools, de zaakvoerder van het adviesbureau 70GigaWatt Consulting. ‘In een week tijd werd stroom voor levering in 2022 100 euro per megawattuur duurder. Als je net dan onverwacht meer klanten krijgt op basis van de vaste prijzen die je die maand aanbiedt, kamp je als leverancier met een aankoop die voor één klant al 400 euro duurder uitvalt dan voorzien. Zo'n verschil kan je nooit in je marge recupereren.’

Automatische overstap

62 procent Het aandeel Vlaamse gezinnen met een vast stroomcontract daalde van 71 procent in juli naar 62 procent in oktober.

Doordat leveranciers hun vaste aanbod stopzetten, zullen almaar meer klanten noodgedwongen overschakelen naar een variabel contract. Die beweging is volop aan de gang, leren cijfers van de Vlaamse energiewaakhond VREG. Terwijl in juli nog 71 procent van de Vlaamse gezinnen tegen prijsschommelingen beschermd was, zakte het aandeel met een vast stroomcontract in oktober naar 62 procent. Het was de grootste kwartaalterugval sinds het begin van de metingen. Het aandeel gezinnen met vaste aardgascontracten daalde iets minder uitgesproken van 65 procent in april naar 60 procent in oktober vorig jaar.