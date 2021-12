Energiewaakhond waarschuwt klanten voor 'bewuste misleiding' van Mega

De energiewaakhond CREG beschuldigt de energieleverancier Mega van een gebrek aan transparantie, en praktijken die neigen naar 'bewuste misleiding' van de consument.

De federale energiewaakhond CREG waarschuwt consumenten voor praktijken die de Luikse energieleverancier Mega toepast. Het gaat om aanbiedingen die neigen naar 'bewuste misleiding', aldus de CREG.

In een rapport van 17 december over de evolutie van de prijzen op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen is de CREG erg scherp voor de stroom- en gasleverancier. De energiewaakhond beschuldigt Mega van 'gaming': regelmatig switchen tussen indexeringen op maand- of kwartaalbasis, met volgens de CREG maar één doel: goed scoren in de resultaten van prijsvergelijkers.

In de praktijk zou er geen garantie zijn op een effectief voordelig contract. Dat maakt het voor de consument verwarrend en moeilijk om goede keuzes te maken, zegt de Creg. 'Mega doet niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse basis toe te passen bij meerdere van zijn variabele producten scoort het op een kunstmatige wijze goed in de prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie. Dit neigt zelfs naar een bewuste misleiding van de consument.'

Voorschotfacturen

Twee maanden geleden kwam Mega al onder vuur te liggen wegens de verhoging van voorschotfacturen voor elektriciteit en aardgas. De ombudsman voor de energiesector kreeg toen in twee maanden 400 klachten over Mega, evenveel als het jaartotaal voor de hele sector. Test Aankoop noteerde 575 klachten. Het leidde tot een deuk in het imago van het jonge Luikse bedrijf, dat dankzij scherpe tarieven in groepsaankopen opklom tot het Belgische nummer vijf.

Op 7 oktober vroeg minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan de Economische Inspectie om te onderzoeken of de ‘assertieve handelspraktijken van Mega binnen de wettelijke bepalingen vallen’. Ook Test Aankoop diende toen een klacht in tegen Mega bij de Economische Inspectie. Eerder was er al een onderzoek naar ‘misleidende praktijken’ omdat nieuwe klanten met een promotarief na een jaar automatisch fors duurdere tarieven aangerekend werd.

Volatiele tijden

De CREG vernoemt ook Energie.be en de groene start-up Bolt in het rapport, maar nuanceert in hun geval de ernst. 'Terwijl het bij twee van die leveranciers om een zeer uitzonderlijk fenomeen gaat, is Mega daarentegen zeer bedreven in deze werkwijze en switcht het op zeer regelmatige basis tussen maand- en kwartaalindexeringen maar ook tussen spot- en forwardparameters voor eenzelfde product.'