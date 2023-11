In de allerlaatste onderhandelingsronde over de verlenging van de kerncentrales eist Engie spijkerharde garanties. Het Franse energiebedrijf wil in een wet laten betonneren dat een volgende regering geen extra belastingen invoert of de deal over de levensduurverlenging alsnog terugschroeft. Gebeurt dat wel, dan kan Engie een miljoenenclaim indienen.