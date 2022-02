De gascrisis houdt Europa in de greep. Door de escalatie van het conflict in Oekraïne gaat de gasprijs fors hoger. De Russische mobilisatie komt er op een moment dat de Europese energiebevoorrading kwetsbaar is: de gasvoorraden stonden nog nooit zo vroeg in het jaar zo laag. De Tijd houdt de vinger aan de pols en biedt u een dagelijks overzicht.