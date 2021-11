Europa geeft miljoenensubsidies voor Antwerpse CO2-afvang

Air Liquide en BASF krijgen steun om in de Antwerpse haven op grote schaal CO₂ af te vangen. Samen met zes andere projecten mogen ze 1,1 miljard euro verdelen uit het Europese Innovatiefonds.

Een consortium van Air Liquide en BASF krijgt een belangrijke financiële impuls om CO 2 af te vangen in de Antwerpse haven. De Europese Commissie maakte dinsdag bekend dat hun gezamenlijk project Kairos@C geselecteerd is voor subsidies uit het Europese Innovatiefonds. Het is een van de zeven grootschalige projecten die samen meer dan 1,1 miljard euro toegewezen krijgen om baanbrekende technologieën van de grond te krijgen.

De CO₂-afvang van Air Liquide en BASF kadert in de bredere Antwerpse havenplannen rond de technologie van carbon capture and storage (CCS). Hun project zal gebruikmaken van de infrastructuur die ze met nog vijf andere chemie- en energiebedrijven hebben opgezet en die moet helpen om tegen 2030 de helft van de CO₂-emissies in de haven af te vangen. Voor dat Antwerp@C-project werden eerder al Europese subsidies binnengehaald om studies uit te voeren naar een exportterminal voor vloeibare CO₂, een CO₂-pijpleiding die de havenbedrijven verbindt en mogelijk ook een CO₂-pijpleiding naar Nederland.

De bedoeling van Kairos@C is om in de eerste tien jaar 14,2 miljoen ton CO₂-uitstoot te vermijden. Air Liquide baat op de site van BASF twee fabrieken uit waar waterstof gemaakt wordt van aardgas. De CO₂ die daarbij vrijkomt, kan worden afgevangen. BASF mikt op afvang in zijn ethyleenoxide-installaties, zowel de bestaande als de nieuwe, en in zijn ammoniakfabriek.

Het moet het startsein betekenen om de bredere haveninfrastructuur en een grensoverschrijdende waardeketen uit te bouwen. Ook de ingebruikname van de eerste schepen om vloeibaar CO₂ te transporteren, maken deel uit van het project. Er wordt gekeken naar opslagmogelijkheden in lege gasvelden in de Noordzee in Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Subsidieovereenkomst opgesteld

Hoeveel subsidies het project precies krijgt, wordt in de komende maanden duidelijk. De individuele subsidieovereenkomsten worden nu opgesteld en zouden in het eerste kwartaal van 2022 klaar moeten zijn. Voor ieder van de zeven geselecteerde projecten is gemiddeld zo’n 160 miljoen euro beschikbaar uit het Innovatiefonds dat gefinancierd wordt via de veilingopbrengsten van de Europese CO2-emissierechten (ETS).