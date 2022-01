Europese gasprijs blijft jojoën door onzekere markt

Nadat de aardgasprijs in Europa maandagochtend voor de negende dag op rij was gedaald, doet ongerustheid over de levering van Russisch gas de prijzen toch weer stijgen.

De Nederlandse aardgasprijs - de referentieprijs voor Europa - heeft er een woelige dag opzitten. Maandagochtend was de prijs voor de negende dag op rij gedaald naar 66 euro per megawattuur. Later op de dag steeg de prijs opnieuw met 20 procent naar 84,50 euro. Ver van de piek van 185 euro vorige week, maar aardgas is wel nog altijd dubbel zo duur als een jaar geleden.

De aanleiding voor de initiële en dagenlange daling was de afzwakkende vrees voor tekorten deze winter. Door het zeer milde winterweer is de vraag naar aardgas voor verwarming lager dan gewoonlijk. Op nieuwjaarsdag sneuvelden warmterecords in Kroatië, Slovenië, Spanje en Oostenrijk. In ons land tikte het kwik 14,3 graden aan.

Ook de komst van Amerikaanse lng-tankers - met vloeibaar aardgas aan boord - naar Europa duwde de voorbije dagen de prijs omlaag. Omdat die schepen munt willen slaan uit de hoge prijzen en daarom nu toch koers naar Azië zetten, stijgt de onzekerheid over de leveringen en de gasvoorraden opnieuw.

Politiek wapen

Nieuws vanuit Rusland, dat de gaskraan al enkele weken als politiek wapen gebruikt, bracht de prijs de genadeslag toe. Dat het land niet intekende op veilingen om gas naar Europa te vervoeren, sloeg het broze vertrouwen op de gasmarkt aan diggelen. Ook de troepen die de Russische president Vladimir Poetin massaal naar de grens met Oekraïne stuurt, baren het Westen al weken zorgen. Door Oekraïne lopen belangrijke aardgaspijpleidingen.