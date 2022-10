Gastankerrederij Exmar volledig schuldenvrij

De Belgische gastankerrederij Exmar is netto volledig schuldenvrij. Dat heeft alles te maken met de verkoop van het jarenlang werkloze lng-platform Tango.

Exmar sloot de eerste negen maanden van dit jaar af met een brutobedrijfswinst van 326 miljoen dollar en een nettowinst van 317 miljoen dollar. Dat maakte de gastankerrederij donderdag bekend in haar derdekwartaalresultaten.'Sinds 30 september zijn we netto schuldenvrij', zegt de top van het bedrijf.

Exmar loste in augustus van dit jaar de onzekerheden over zijn liquiditeitspositie en het voldoen aan zijn bankconvenanten al grotendeels op door de verkoop van zijn werkloze Tango FLNG - een drijvend platform dat aardgas omzet in lng om het daarna opnieuw te verschepen - aan de Italiaanse energiegroep ENI. Die gaat het platform inzetten in Congo.

Exmar ving voor de verkoop 646,4 miljoen dollar. Bij de verkoop in augustus had de rederij aangegeven dat de verkoop tussen 572 en 694 miljoen dollar zou opleveren afhankelijk van de eerste zes maanden van de ingebruikname. De Tango lag al een tijd werkloos aan de kant en was jaren het zorgenkind van het bedrijf. De winst op de verkoop van de Tango bedraagt 315,7 miljoen dollar, meldt Exmar.

Exmar zal aan ENI ook een opslagschip verhuren voor tien jaar. Daarvoor zal een lng-tanker worden omgebouwd. De Belgische gastankerrederij van Nicolas Saverys sloot ook een overeenkomst voor de engineeringdiensten voor het ENI-project.

Vanaf augustus heeft Exmar ook charterinkomsten van de Eemshaven LNG. In het voorjaar sloot Exmar een akkoord om zijn drijvende opslag en lng-vergassingsinstallatie FSRU S188 - omgedoopt tot Eemshaven LNG - voor vijf jaar te verhuren aan het Nederlandse Gasunie. Die gaat het platform inzetten om voor de kust van Groningen aangevoerd vloeibaar aardgas (lng) weer gasvorming te maken om het dan in het lokale gasnet te pompen.

Nederland wil dat gas gebruiken ter vervanging van Russische pijpleidingengas. De Eemshaven is in oktober aangekomen op de werkplaats en momenteel wordt alles voorbereid om met de activiteiten te starten.

Exmar investeert ook in nieuwe activiteiten. Het bestelde in september twee nieuwe midsizetankers voor het vervoer van lpg of ammoniak en nam een optie op nog twee tankers. De eerste twee schepen worden eind 2024, begin 2025 geleverd.

Stroomschepen

Exmar polste begin oktober bij Europese overheden of het kan helpen om deze winter de stroomvoorziening op peil te houden door drijvende elektriciteitscentrales in te zetten. De Belgische gastankerrederij heeft zelf geen 'stroomschepen' in haar vloot maar zegt wel goede contracten te hebben met groepen die over drijvende olie- of gasgestookte elektriciteitsschepen beschikken.

Op zijn schepen en aanlegterminals produceert Exmar wel zelf elektriciteit via gasturbines en motoren. Daarover werd in de resultaten met geen woord gerept.