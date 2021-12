Extra jaarloon moet vroegtijdige leegloop kerncentrales tegengaan

Electrabel-CEO Thierry Saegeman heeft een retentieplan voorgelegd aan de werknemers van de kerncentrales in Doel en Tihange. Met een premie wil hij voorkomen dat te veel mensen al voor de sluiting vertrekken.

Op een bijzondere ondernemingsraad dinsdagochtend heeft Electrabel-CEO Thierry Saegeman een plan voorgelegd aan de ruim 2.000 directe werknemers van de kerncentrales in Doel en Tihange. Dat vernam De Tijd uit goede bron. De uitbater engageert zich ook na de geplande stopzetting van alle zeven kernreactoren de werkgelegenheid te garanderen tot eind 2027 voor personeel met een vast contract.

Met de aanslepende onzekerheid over de toekomst van de kerncentrales dreigen werknemers vroegtijdig op te stappen. ‘Nochtans hebben we, voor het garanderen van de nucleaire veiligheid, al onze medewerkers nodig’, schrijft Saegeman in een interne brief die De Tijd kon inkijken.

Om de gevreesde leegloop te vermijden, stelt Engie Electrabel een extra beloning in het vooruitzicht voor personeelsleden die van plan zijn op te stappen, maar toch nog tot juli 2026 aan boord blijven. Wie pas in de zomer van 2026 ontslag neemt, zou volgens het voorstel van de directie een retentiepremie krijgen die overeenkomt met een extra brutojaarloon.

Saegeman bouwt wel enig voorbehoud in. De voorwaarde voor de premie is dat de overheid de volledige en definitieve uitstap uit kernenergie tegen eind 2025 nog bevestigt. De verwachting is dat de Vivaldi-regering voor Kerstmis de knoop doorhakt over de sluiting van de jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3.

Duidelijk perspectief

Het charmeoffensief naar het personeel komt niet uit de lucht vallen. In een rondvraag door de vakbonden had de helft van de werknemers van Doel en Tihange al aangegeven de centrales vroegtijdig te zullen verlaten bij een kernuitstap. De nucleaire ingenieurs die in de centrales werken, worden volop benaderd door recruiters van het Franse EDF of EPZ, de uitbater van de Nederlandse kerncentrale net over de grens in Borssele.

'Onze werknemers worden als eersten getroffen door de geplande kernuitstap', zegt Electrabel-woordvoerster Hellen Smeets. 'Minister van Energie Tinne Van der Straeten zou normaal tegen eind november een finale beslissing nemen over de kwestie. Dat is niet gebeurd, maar wij hadden ons tegenover het personeel wel geëngageerd om hen tegen het einde van het jaar een duidelijk perspectief te bieden.'

'Het was belangrijk hen gerust te stellen, want er is nog een grote nood aan personeel in de kerncentrales de komende jaren, zowel voor de verdere veilige uitbating als voor een definitieve stillegging en nadien de ontmanteling', zegt Smeets. 'Wij zijn een aantal sterke engagementen aangegaan en hebben een reeks maatregelen voorgesteld om zo veel mogelijk tewerkstelling te behouden tot ongeveer 2040, wanneer er geen nucleaire activiteiten meer zijn op onze sites.'

Om de werkgelegenheid te garanderen tot eind 2027, twee jaar nadat volgens de huidige kalender de laatste centrale wordt stilgelegd, plant Electrabel een deel van de taken te internaliseren die nu nog door onderaannemers worden uitgevoerd. Naast de ruim 2.000 werknemers van Electrabel werken nog zo'n 2.500 mensen via onderaanneming op de sites. In tijden van revisies kan de totale tewerkstelling oplopen tot 7.000 mensen. Vanaf 2025 komt er een aanwervingsstop en zal Electrabel er geen nieuwe werknemers meer in dienst nemen met contracten van onbepaalde duur.

Brugpensioen

47% vroegtijdig vertrek In een bevraging door de vakbonden heeft 47 procent van de werknemers in Doel en Tihange aangegeven vroegtijdig te zullen vertrekken bij een kernuitstap.

Voor de werknemers die eind dit jaar 45 of ouder zijn, ruim de helft van het totale aantal werknemers, garandeert Electrabel dat ze tot aan het einde van hun loopbaan in dienst kunnen blijven. Ze zullen zich dan wel flexibel moeten opstellen in de taken die over de jaren zullen wijzigen. Ze moeten al hun verlofdagen en overuren opnemen en zullen in onderling overleg de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen of ontslag nemen zodra ze in aanmerking komen voor SWT, het vroegere brugpensioen.