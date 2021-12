Extra lng-schepen doen gasprijs in Europa dalen

Er is meer lng, vloeibaar gas, onderweg naar Europa via schepen over de Atlantische Oceaan. Dat nieuws deed de Europese gasprijs, die deze week records brak, 20 procent dalen.

De aardgasprijs op de Nederlandse referentiemarkt is dit jaar verzesvoudigd. Aardgas is in Europa 13 keer duurder dan in de Verenigde Staten en ook duurder dan in Azië, wat zelden voorkomt. De toestand is zo uitzonderlijk dat gastraders en -leveranciers hun lng-schepen - die normaal 70 procent van hun gas naar Azië brengen - rechtsomkeer laten maken naar Europa. De vraag is hier hoog en de opbrengsten liggen hoger dan in Azië.