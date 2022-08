Grootste Oostenrijkse energieleverancier in moeilijkheden

Minister van Milieu Leonore Gewessler meldde maandag op Twitter dat Wien Energie de regering het afgelopen weekend om financiële steun heeft gevraagd. ‘Uiteraard hebben we tijdens een crisisvergadering ingestemd met dit verzoek, omdat het verzekeren van de bevoorrading van 2 miljoen klanten onze prioriteit is’, zei de minister.

De minister gaf geen cijfers over de omvang van de steun. Het geld moet Wien Energie een voldoende grote financiële waarborg geven om op de energiebeurzen te mogen handelen. Het bedrijf, dat elektriciteit en gas levert aan de hoofdstad Wenen, zei in een verklaring dat de vereiste waarborg vrijdag onverwachts was verhoogd.