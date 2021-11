Bedrijfsleiders: 'Het is dom de kernuitstap per se in 2025 te behouden'

Net voor de regering de kernuitstap in 2025 definitief wil verankeren, laten bedrijfsleiders die dat niet zien zitten zich horen. 'Onbegrijpelijk en roekeloos', is te horen in de hout- en textielsector.

'Natuurlijk geloof ik in de transitie naar hernieuwbare energie', zegt Pieterjan Desmet, de CEO van Decospan. De fineerplatenproducent uit Menen verving zijn wagenpark vorig jaar door hybride en elektrische wagens en investeerde in laadpunten. 'In ons land zijn we proactiever dan Europa in elektrificatie, maar niet in waar die elektriciteit vandaan moet komen. Het is gewoon dom het moment van de kernuitstap per se in 2025 te willen behouden, in plaats van bijvoorbeeld in 2030.'

Desmet staat niet alleen. Fedustria, de federatie die 1.700 ondernemingen van textiel tot hout vertegenwoordigt, doet een ultieme oproep aan de Wetstraat: 'Zet de kernuitstap uit jullie hoofd.' De kmo's vrezen dat 'de maakindustrie de speelbal wordt van een roekeloos energiebeleid', laten ze weten in een open brief van de federatie. Woensdag noemde ook Etienne Rigo, de CEO van het energiebedrijf Octa+, de kernuitstap krankzinnig.

De kernuitstap is voor de organisatie 'onbegrijpelijk', omdat kernenergie 'niet alleen zekerheid van stroomlevering garandeert, maar ook goedkoop en klimaatvriendelijk is'.

Uit een enquête blijkt dat 82 procent van de bedrijfsleiders bezorgd is over de hoge en almaar stijgende energiekosten.

De druk wordt opgevoerd net nu de Vivaldi-coalitie de finale beslissing neemt over de afgesproken kernuitstap. Bij de regeringsvorming was vastgelegd dat alleen in uitzonderlijke gevallen twee kernreactoren langer konden openblijven. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) presenteert deze maand een finaal rapport over energiebevoorrading en de kosten om de knoop definitief door te hakken.

Onzekerheid

‘Ik vind dat men ernstige risico’s neemt met de energiebevoorrading in ons land', zegt Desmet. Waarom de zekerheid van kerncentrales nu holderdebolder overboord gooien en onzekerheid in de energiebevoorrading creëren? Met corona, de schaarse grondstoffen en de moeilijke bevoorradingsketen, de kosten van het klimaat en de stijgende lonen door de war for talent krijgen de ondernemers al zoveel onzekerheden op hun bord.'

Desmet staat niet alleen. Uit een bevraging van Fedustria blijkt dat 82 procent van de bedrijfsleiders bezorgd is over de hoge en almaar stijgende energiekosten. De sectororganisatie noemt de kernuitstap in dat opzicht 'onbegrijpelijk', omdat kernenergie 'niet alleen zekerheid van stroomlevering garandeert, maar ook goedkoop en klimaatvriendelijk is'.

‘Nog erger is het cynische politieke spel daarrond van de Vlaamse versus de federale overheid. Als het niet meer zeker is dat we voldoende energie zullen hebben om onze machines en kantoren te laten draaien tegen een marktconforme prijs, gaat het wel heel ver’, zegt Desmet. De CEO van Decospan geeft aan dat zijn bedrijf niet bij de pakken blijft zitten. 'De 4 megawatt aan zonnepanelen op onze daken produceren de helft van onze stroombehoefte en we participeren samen met twee bedrijven in de buurt in twee windmolens. We hebben ons verbruik sterk teruggedrongen en de komende twee jaar willen we daar nog eens 10 procent afdoen.'

Geen back-up

Ook bij de specialist in technisch textiel Sioen wordt het productieproces zuiniger gemaakt, wordt er geïsoleerd en zijn er zonnepanelen. Maar die dekken maar 2 tot 3 procent van het verbruik. ‘Elektriciteit en gas zijn cruciaal voor onze productie. Minstens 4 procent van onze totale omzet bestaat uit de kosten voor elektriciteit', zegt CFO Geert Asselman. 'We dekken ons in tegen bruuske schommelingen met hedging. We klikken de prijs van 25 tot 45 procent van onze energie vast op twee jaar tijd.’

Hij maakt zich zorgen. 'Ons volledig afhankelijk maken van hernieuwbare energie is gevaarlijk. Gascentrales zijn dan weer slecht voor het klimaat. Persoonlijk ben ik wel te vinden voor het Franse idee van kleinere, modulaire kerncentrales. Het Duitse model met vervuilende bruinkoolcentrales en bovendien de duurste elektriciteit in Europa is dan weer geen voorbeeld.’

'Er is geen back-up als er geen wind of zon is. Met gascentrales maken we ons afhankelijk van dictatoriale regimes en de import van stroom zal ons veel kosten', vindt Fa Quix, de directeur-generaal van Fedustria. Hij pleit voor de verlenging van twee reactoren. 'De kabel met stroom uit Denemarken, die gisteren werd voorgesteld, is wishful thinking, het blijft bij praatjes.’

‘We weten niet of het effectief zal misgaan, maar het gaat ons vooral om de vraag waarom we überhaupt het risico moeten nemen door alle kerncentrales te sluiten. Zo halen we 50 procent van onze elektriciteitsproductie weg, en dat op een moment dat we een sterke groei in de vraag naar elektriciteit zullen krijgen door elektrische wagens en warmtepompen.'