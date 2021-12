Hoge energieprijzen dwingen bedrijven opnieuw tot ingrijpen

De dure stroom en gas zetten de Europese industrie zwaar onder druk. Meerdere bedrijven, van staalverwerkers tot chemische producenten, moeten de productie aanpassen om het financieel leefbaar te houden.

Door de aanhoudende hoge gasprijs, die deze week weer een record brak, moeten tal van bedrijven in Europa ingrijpen. De Nederlandse TTF-future, de referentieprijs in Europa, sloot dinsdag af op een record van 180 euro per megawattuur. Woensdag daalde de prijs tot 162 euro, maar ook dat is ongezien.

Ook de elektriciteitsprijzen blijven erg hoog. Frankrijk, dat gewoonlijk stroom exporteert, zal zich moeten bevoorraden in de buurlanden om het licht aan te houden. De aluminiumgroep Alvance moest de productie in de fabriek in Duinkerke beperken. Ook Nyrstar treft maatregelen in Frankrijk: vanaf januari zal de zinksmelter in Auby stilliggen. De site wordt in 'zorg en onderhoud' geplaatst wegens de dure elektriciteit. De fabriek gaat weer open als dat 'economisch haalbaar' is.

In oktober raakte al bekend dat Nyrstar in drie van zijn zinksmelters, waaronder die in Balen, de productie met de helft moest verminderen. 'De situatie is er niet op verbeterd', zegt woordvoerster Gytha Steenvoorden. 'Sinds oktober lijden de zinksmelters onder die hoge prijzen. We passen onze productie continu aan, en zijn daarvoor volledig afhankelijk van de prijs. Dat kan verschillen van uur tot uur. Of beterschap in zicht is, kan ik dus niet zeggen.'

Kunstmest

Behalve staalbedrijven horen ook chemiespelers bij de grootverbruikers van de industrie. Aardgas is niet alleen een energiebron, maar ook de belangrijkste basisgrondstof in het productieproces van bijvoorbeeld ammoniak. Volgens Bloomberg moet Azomures, de grootste kunstmestfabrikant in Roemenië, voor onbepaalde tijd de productie stoppen.

We proberen de gestegen energiekosten door te rekenen aan onze klanten. Maar we zijn ook genoodzaakt onze productie terug te schroeven op momenten dat de elektriciteitsprijzen het hoogst liggen. Yannick Brusselmans Woordvoerder Vynova

In België staat de pvc-producent Vynova onder druk. 'De impact van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen op ons als grootverbruiker is enorm', zegt woordvoerder Yannick Brusselmans. 'Om dat op te vangen proberen we de gestegen energiekosten door te rekenen aan onze klanten. Maar we zijn ook genoodzaakt onze productie terug te schroeven op momenten dat de stroomprijzen het hoogst liggen.'