De afvalverwerker Indaver is klaar met de bouw van een nieuwe fabriek, Plastics2Chemicals. Daar kunnen verpakkingen uit de blauwe zak - van yoghurtpotjes over vleesschaaltjes tot chipszakken - worden gerecycleerd. ‘Onze installatie is uniek in Europa omdat we nieuwe grondstoffen maken die opnieuw in de voedingssector gebruikt kunnen worden.’