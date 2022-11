'Je kan moeilijk alle vrachtwagens van Colruyt elektrisch laten rijden'

De Colruyts, ooit pionier in offshorewindenergie, vragen zich af of ze in die strijd op zee nog wel mee kunnen met ‘de grote jongens’. Paul Tummers, de man die in de luwte Colruyts energieholding Virya uitbouwde tot een windimperium van ruim 2 miljard euro, mikt nu vooral op windenergie op land, zonnepanelen en waterstof. ‘We kunnen niet alles elektrisch laten rijden.’