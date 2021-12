KBC deelt in klappen bij Vlaamse Energieleverancier

Klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier kunnen door het herroepen van hun domiciliëring al betaalde voorschotten terugkrijgen. De huisbankier KBC deelt zo in de klappen van het faillissement.

Gedupeerde klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier delen druk een tip om een deel van de gestorte voorschotten terug te krijgen: wie met een domiciliëring betaalt, kan die tot acht weken na de inning terugvorderen . Dat is volgens de sectorfederatie Febelfin een maatregel om de consument te beschermen tegen eventueel misbruik van de schuldeiser.

Klanten die meer voorschotten hebben betaald dan hun werkelijk verbruik hebben na de eindafrekening recht op een teruggave, maar door het faillissement is het niet zeker of en wanneer ze die centen terugzien. Door één of twee maanden voorschot terug te vorderen, kunnen klanten de schade beperken.