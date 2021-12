Kernuitstap is nog sprong in het duister

Voor de zoveelste keer heeft een regering de kernuitstap bevestigd, maar toch is de piste van het langer openhouden van kernreactoren niet helemaal van de baan. Er blijven nog veel vragen.

Is er 100 procent zekerheid dat de sluiting van de zeven Belgische kernrectoren tussen 2022 en 2025 niet leidt tot bevoorradingsproblemen? Nee, maar de regering-De Croo is er redelijk gerust in. Dat de Vlaamse regering de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde torpedeerde, veroorzaakte onzekerheid. De regering-De Croo schaart zich achter een back-upplan uitgewerkt door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen): niet door de kernuitstap formeel in vraag te stellen, maar door andere nieuwbouwprojecten voor gascentrales steun te geven als Electrabel binnen drie maanden geen vergunning voor Vilvoorde heeft. Daarmee is volgens de netbeheerder Elia ook na de volledige sluiting van Doel en Tihange de bevoorradingszekerheid gegarandeerd.

Welke back-upopties heeft Van der Straeten achter de hand?

Als Engie Electrabel tegen 15 maart geen nieuwe vergunning krijgt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) - en daar gaat de Wetstraat van uit - wordt gekeken naar projecten van concurrenten die wel over de nodige vergunningen beschikken. Het gaat om projecten die in de veiling van het subsidiemechanisme CRM in oktober uit de boot vielen.

De kans is dan groot dat voor een oplossing niet naar Vlaanderen maar naar Wallonië wordt gekeken. Tessenderlo Group zal zijn vergunning voor een nieuwe gascentrale in Tessenderlo niet tijdig in orde krijgen. Ook een project van RWE in Dilsen-Stokkem maakt geen kans meer.

Een project van Luminus in het Luikse Seraing heeft wel alle vergunningen op zak. De militante burgerbeweging Tegengas belooft naar de Raad van State te trekken, maar die procedure werkt niet opschortend en staat de bouw dus niet in de weg. Al wijst MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez er wel op dat er nog onzekerheid is over de vergunning voor een nieuwe gastoevoerlijn.

Er is nog een tweede Waals project: van Eneco in het Henegouwse Manage. Daarover moet de Waalse regering tegen februari beslissen. Pikant detail: de MR en Ecolo zitten met hun respectieve Waalse ministers Willy Borsus en Céline Tellier aan de knoppen om de vergunning al dan niet toe te kennen. Voor de volledigheid: het andere geselecteerde project van Electrabel voor een nieuwe gascentrale in het Luikse Les Awirs zit wel op schema.

Is de bevoorradingszekerheid gegarandeerd?

Elia is gerustgesteld dat de kernuitstap kan lukken. Dat betekent niet dat alles geregeld is. Volgend jaar in september komt er opnieuw een veiling voor extra capaciteit, die klaar moet zijn tegen de winter van 2026-2027.

Ook de komende jaren zijn nog veilingen nodig voor extra capaciteit om de kernuitstap op te vangen.

Er komt sowieso nog een ultieme veiling in 2024 voor capaciteit die in 2025 beschikbaar moet zijn. Of en hoeveel extra nieuwe gascentrales nodig zijn, is moeilijk te zeggen. Die veilingen zijn technologieneutraal: er kunnen zowel bestaande als nieuwe gascentrales, batterijen en andere opslag, of projecten met afschakelbare klanten deelnemen. Door nog geen concrete volumes vast te klikken, kan ingespeeld worden op evoluties van de markt in binnen- en buitenland. Dat leidt tot een bepaalde onzekerheid, maar Elia gaat ervan uit dat het gat in de bevoorrading nog op tijd dichtgereden kan worden.

Zal de kernuitstap meer geld kosten?

De kerncentrales langer openhouden zou extra investeringen vergen, maar het totale plaatje - inclusief de vraag of de overheid nog een nucleaire rente kan heffen - is nooit definitief uitgewerkt. De nucleaire waakhond geeft in januari een update van wat er volgens hem nodig is om twee kernreactoren langer open te houden.

Het effect op de stroomprijs is in meerdere studies berekend. Twee kernreactoren zouden een beperkt effect hebben op de marktprijs, die de jongste jaren in Europa vooral bepaald wordt door fossiele centrales. Wel heeft een eigen nucleair park een temperend effect van 1,2 tot 3,6 euro per megawattuur. Dat komt volgens de energiewaakhond CREG voor een gezin neer op 5 tot 17 euro per jaar. Voor grote industriële bedrijven gaat dat tot meer dan een miljoen euro.

Leidt een eventuele vervanging van Electrabel Vilvoorde door een andere gascentrale tot hogere kosten voor het CRM? Mogelijk wel, maar dat zou niet voelbaar zijn op de stroomfactuur, dankzij de recente hervorming van de variabele energieheffingen tot een vaste accijns.

Is de discussie over kernenergie achter de rug?