Klanten Vlaamse Energieleverancier moeten meer dan jaar wachten op terugbetaling

De afhandeling van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier wordt een lang en moeilijk proces, verwachten de curatoren.

Sinds de Brusselse handelsrechtbank het bedrijf failliet verklaarde, worden de curatoren overstelpt met vragen van klanten. 'We vragen geduld, want we kunnen op dit moment weinig concreets zeggen’, zegt curator Maarten Bentein. Voor de 70.000 klanten werd het mailadres vel@modo-law.be opgezet.

Bentein vreest dat de afwikkeling van het faillissement meer dan een jaar kan duren. Een belangrijke horde is het opstellen van de eindafrekeningen via schattingen van de meterstanden van Fluvius. 'De klanten die geld tegoed hebben, moeten dan een aangifte van schuldvordering doen bij Regsol. De klanten die moeten bijbetalen, zullen dat nog effectief moeten doen.’

Geen personeel

Het factureren voor 70.000 klanten wordt moeilijk omdat de kas van het bedrijf leeg is en het bedrijf geen personeel in dienst had. Aankoop, IT en facturatie werden gedaan door de gelieerde bedrijven Progress Energy Services (PES) en Green Fever van eigenaar Stijn Lenaerts. De curatoren bekijken of die kunnen worden ingeschakeld voor de facturatie.

Ik schat het passief snel op meer dan 10 miljoen euro. Maarten Bentein Curator Vlaamse Energieleverancier