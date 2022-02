Europeanen gooien elk jaar 4 miljoen ton kleding weg. Vanaf 2025 zullen we die berg afval niet meer kunnen verbranden of in Afrika dumpen, maar moeten we inzamelen en sorteren. Eind maart werkt Europa dat uit in een ambitieuze textielstrategie. ‘Een recyclagepremie, zoals we die al kennen voor huishoudelektro, zal kleding duurder maken.’