Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir legt het heikele Ventilus-dossier donderdag op de regeringstafel. Maar zelfs als CD&V haar verzet tegen de bovengrondse hoogspanningslijn in West-Vlaanderen staakt, is er nog een lange weg te gaan. ‘Tijdig klaar raken is nog haalbaar, maar er is geen dag meer te verliezen.’