Nu hij zijn lang gedroomde fusie van de machinebouwer Picanol en de chemiegroep Tessenderlo eindelijk voor elkaar heeft, is de anders zo discrete West-Vlaamse captain of industry Luc Tack wel in voor een zeldzaam lang gesprek. Over de noodzaak van Grieks aardgas, het belang van de maakindustrie en notelaars planten voor de volgende generatie.