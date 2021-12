Luc Vandenbulcke, de ‘offshoreprofeet’ van beurskandidaat DEME

De beursplannen die DEME deze week aankondigde, illustreren de stevige ambities die topman Luc Vandenbulcke wil waarmaken met de maritieme dienstverlener. Maar er wachten de aimabele Kontichenaar ook uitdagingen.

Het stond al jaren in de sterren geschreven, maar deze week werd het officieel. DEME trekt naar de beurs. De baggeraar uit Zwijndrecht wordt samen met zijn Nederlandse rivaal Boskalis een van de weinige publiek genoteerde maritieme dienstverleners in de wereld. De boodschap die DEME-topman Luc Vandenbulcke (50) van zijn grootste aandeelhouder meekreeg, was niet mis te verstaan. ‘DEME is veel meer waard dan concurrent Boskalis’, zei Jan Suykens, de CEO van grootaandeelhouder Ackermans & van Haaren. ‘Die positie moet de DEME-topman claimen.’

Of de aimabele en erg toegankelijke Kontichenaar daarin zal slagen, valt af te wachten. Vandenbulcke is geen tafelspringer. Hij praat ook niet als de CEO van een concern dat samen met zijn lokale buur en aartsrivaal Jan De Nul, eigendom van de Vlaamse familie De Nul, tot de grootste baggergroepen ter wereld behoort. Maar die ‘low profile’ en ‘no nonsense’ behoren tot de cultuur van beide baggeraars. ‘Luc is veeleer een doener’, klinkt het bij zijn naaste collega’s. ‘Zeer veeleisend, maar als je weet wat hij wil, kan je goed met hem samenwerken.’

Vandenbulcke denkt op wereldschaal - getuige zijn recente megacontracten in de VS en zijn instap in Taiwan en Japan, markten die voordien ontoegankelijk waren - en is ervan overtuigd dat DEME een wereldspeler wordt in zowel off- shorewind als in hernieuwbare energie. Hij geldt als iemand die heel goed is in zijn job - en er ook volledig voor gaat - en het volste vertrouwen geniet van Suykens en van Luc Bertrand, de voorzitter van Ackermans & van Haaren.

Vandenbulcke kwam in januari 2019, iets vroeger dan verwacht, op de stoel van toenmalig CEO Alain Bernard met wie hij een heel goede verstandhouding had en waarschijnlijk nog altijd heeft. Hij werkte als burgerlijk ingenieur (KU Leuven) al 23 jaar bij DEME en was de gedoodverfde opvolger. Hij bouwde de offshoredivisie GeoSea, een specialist in de bouw van windmolenparken met gespecialiseerde schepen, uit tot een heel grote speler, hoewel sommigen zich, zeker in het begin, afvroegen waar hij in godsnaam mee bezig was.

Luc Vandenbulcke Boskalis. Met de geplande beursgang van DEME ligt de lat voor CEO Luc Vandenbulcke nog een streepje hoger. DEME communiceert al als een beursgenoteerd bedrijf, maar krijgt dan elk kwartaal ook met analisten af te rekenen. Die zullen DEME onverbiddelijk met zijn Nederlandse concurrent Boskalis vergelijken. Voor een bedrijf dat op lange termijn denkt, wordt het ‘instandhouden’ van de beurskoers niet evident. Virginia. De recente deal in de VS, waar DEME een gigantisch windmolenpark gaat bouwen voor de kust van Virginia (een contract van 1,1 miljard dollar), geeft Vandenbulcke en DEME voor het eerst internationale exposure. Voor het aanboren van nieuwe markten en contracten in de VS is dat belangrijk. Baggeren. Vandenbulcke heeft mazzel, want overal trekken bedrijven en overheden geld uit voor infrastructuurwerken. Dat zal de traditionele baggeractiviteiten van DEME een boost geven. Moeder. Vandenbulcke toonde zijn moeder tien jaar geleden een groot artikel in De Tijd over de bouw van een windmolenschip van DEME in Gdansk (Polen). ‘Nu weet ze tenminste waar ik mee bezig ben’, zei hij toen.

GeoSea werd in 2005 opgericht als een volwaardige dochter van DEME. In 2008 werkten er 55 mensen, goed voor een omzet van 30 miljoen euro. Toen al geloofde Vandenbulcke rotsvast in de groei van de piepkleine entiteit en voorspelde hij dat zijn divisie elke twee jaar in omzet zou verdubbelen. Tien jaar later boekte GeoSea een omzet van 1 miljard euro. Ook zijn toenmalige chef Bernard was vlug overtuigd van die groeimarkt. GeoSea is nu de trekker van DEME, al zijn de winstmarges in die sector kleiner dan die bij de klassieke baggerwerken.

Out of the box

DEME heeft altijd heel out of the box gedacht en zal dat blijven doen, zegt Vandenbulcke. ‘Maar we zijn veel meer dan GeoSea’, beklemtoonde hij toen hij aantrad als de nieuwe topman. Dat klopt. De Vlaamse baggeraar bouwt niet alleen windmolenparken offshore, maar financiert, exploiteert en onderhoudt ze ook. Daarnaast ontgint hij zeldzame mineralen op 4,5 kilometer diepte in de oceaan, recycleert hij plastic door die op waterwegen in een filter te vangen, legt hij zich toe op kustversterking en heeft hij ook internationale plannen om woestijnvorming tegen te gaan.

‘We denken zelfs dat het interessant kan zijn groene waterstof te produceren op plaatsen met veel zon en wind, om die vandaar per schip te transporteren’, zei Vandenbulcke een half jaar geleden in deze krant.

Het past allemaal in de logica om de positie van DEME uit te spelen als een ‘wereldspeler in het aanbieden van mariene oplossingen voor alles wat op en rond het water gebeurt’.