Met deze batterijenfabriek wil Umicore tonen dat het China aankan

Al jaren is er scepsis over de plannen van het Belgische Umicore, dat miljarden investeert in de productie van batterijmaterialen voor e-auto’s. Tijdens een rondleiding in zijn Poolse state-of-the-artfabriek, de eerste in haar soort in Europa, wil het bedrijf aan investeerders bewijzen dat het klaar is voor de zware concurrentie. ‘Goede technologie betekent niet automatisch dat je China kan bijhouden.'