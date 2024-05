Antwerpse haven investeert in waterstofhaven van 250 miljoen in Namibië

Port of Antwerp Bruges wil samen met de Namibische havenuitbater Namport een exporthaven voor waterstof en ammoniak ontwikkelen in de stad Walvisbaai. Beide partijen zouden elke de helft van het 250 miljoen euro kostende project bezitten.

Om in de toekomst voldoende groene waterstof te hebben, een middel om de energievoorziening van de industrie te vergroenen, kijken Belgische partijen al een tijd naar Namibië. De familie Saverys, eigenaar van rederij CMB, is in het zuidelijke Afrikaanse land al bezig met een proefproject waarbij de elektriciteit uit een groot zonnepark eerst wordt omgezet tot waterstof. Die wordt nadien verder omgezet tot ammoniak, wat gemakkelijker te transporteren is dan waterstof en wat ook gebruikt kan worden als scheepsbrandstof.

Het havenbedrijf van Antwerpen en Zeebrugge duikt nu op als cruciale partner voor dat project. Het gaat samen met de Namibische havenuitbater Namport een exporthaven voor waterstof ontwikkelen in Walvisbaai. Die komt nabij de bestaande haven van de stad en zal bestaan uit opslag en uitvoerfaciliteiten voor zowel waterstof als ammoniak. Die zullen geproduceerd worden door CMB en andere bedrijven.

Europese steun

Het gaat om een project van 250 miljoen euro, waarvan Port of Antwerp Bruges en Namport elk de helft zullen bezitten. De terminal zal uitgebaat worden door een dochter van scheepvaartgigant MSC. Jacques Vandermeiren, de CEO van het Antwerpse havenbedrijf, zegt er mogelijk Europees geld voor het groene-energieproject komt.

'We willen in een land zijn waar er veel goedkope hernieuwbare energie is, en Namibië is dat land.' Alexander Saverys Topman CMB

'Namibië kan een productiehub voor groene molecules worden, en Antwerpen-Brugge een toegangspoort tot de Europese markt', klinkt het in een mededeling. Bedrijven in de Antwerpse haven lonken naar groene waterstof, maar de haven en netbeheerder Fluxys hebben ook plannen voor de export naar andere industriële clusters en Duitsland.

Opmerkelijk is dat de haven van Rotterdam, een grote concurrent van Antwerpen, ook actief is in Namibië. Een Nederlands consortium kijkt naar het opzetten van een waterstofhandel naar Rotterdam, maar dan vanuit de meer zuidelijk gelegen haven Lüderitz.

Miljardenproject

De aankondigingen gebeurden tijdens een staatsbezoek van koning Filip, die er een tankstation voor groene waterstof opende. Dat is een onderdeel van het grootschalige waterstof- en zonne-energieproject Cleanergy waarin CMB.Tech 30 miljoen dollar investeert met het Namibische concern Ohlthaver & List Group (O&L).

3,5 miljard dollar Saverys (CMB.Tech) wil tot 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro) investeren in groene energie in Namibië.

Op een termijn van vijf jaar wil Alexander Saverys er 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro) investeren in een uitbreiding, een ammoniakfabriek van 250.000 ton die gevoed wordt door een groot zonnepark in Arandis in de Namibische woestijn.