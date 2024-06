Belgische kerncentrales halen geen uranium meer uit Rusland

De afhankelijkheid van Rusland voor kernenergie is een heikel onderwerp. Sinds de Russische inval in Oekraïne klinkt vaak dat Europa niet alleen voor gas te afhankelijk was geworden, maar dat hetzelfde gold voor het uranium waarop kerncentrales draaien. Rusland is niet alleen een grote speler in de ontginning van uranium. Het land heeft ook een ijzersterke positie in de verwerkingsketen en in de verrijking die nodig is om tot splijtstof te komen. Rusland heeft wereldwijd 40 procent van de verrijkingsmarkt in handen, waardoor westerse energiebedrijven worstelen om alternatieven te vinden.