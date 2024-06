EnergyVision timmert aan beursgang in Brussel

De zonnepanelen- en laadpalengroep EnergyVision werkt aan een beursintroductie. Dat proces zit nog in een heel pril stadium. Het zou de eerste beursgang van enige omvang zijn op de Brusselse beurs in jaren.

De laatste grote beursintroducties op de Brusselse beurs waren – de afsplitsing van DEME en Syensqo niet meegerekend - die van de chemiedistributeur Azelis (september 2021) en het medtechbedrijf Onward Medical (oktober 2021).

Aan die tocht in de woestijn lijkt evenwel een einde te komen, vernam De Tijd. Volgens onze informatie werkt de zonnepanelen- en laadpalengroep EnergyVision aan een beursintroductie. Ze mikt op dit jaar voor de operatie, al kunnen eventuele turbulenties op de financiële markten nog roet in het eten gooien.

EnergyVision zit in de portefeuille van Marc Coucke's investeringsvehikel Alychlo (12%). Het zou na de waterzuiveraar Ekopak het tweede bedrijf uit zijn portefeuille zijn dat naar de beurs trekt.

EnergyVision, een tiental jaar geleden opgericht door de voormalige sportjournalist Maarten Michielssens, heeft vooral een sterke positie in Brussel als installateur van zonnepanelen (Brusol) en laadpleinen (EnergyDrive). In Vlaanderen werkte het bedrijf zich in de kijker dankzij enkele grote projecten zoals de aanbesteding voor zonnepanelen op 50.000 sociale woningen en de bouw van een groot zonnepark op de luchthaven van Oostende.

Recent lanceerde het bedrijf zich ook als elektriciteitsleverancier, met een uniek tarief op lange termijn. Daarbij installeert EnergyVision op eigen kosten zonnepanelen bij klanten. Het bedrijf met 237 werknemers is ook al jaren actief als ontwikkelaar van zonneprojecten in China en Marokko. Het boekte vorig jaar op 121 miljoen euro omzet een brutobedrijfswinst (ebitda) van 30,3 miljoen en een nettowinst van 6,2 miljoen.

Marc Coucke

Zowel de aanleg van zonneparken als laadpleinen is erg kapitaalintensief. Een snelle groei vereist veel kapitaal.

Zowel de aanleg van zonneparken als laadpleinen is erg kapitaalintensief. Hoewel een groot deel daarvan met bankfinanciering en aparte structuren opgelost kan worden, vereist een snelle groei veel kapitaal. Vorig jaar investeerde EnergyVision ook 11 miljoen euro in digitalisering via de overname van de softwarefirma’s Intrimm en MyEV-Platform. Met een beursgang kan EnergyVision nieuwe aandelen uitgeven of bestaande aandelen verkopen en zo kapitaal ophalen.

CEO Michielssens zegt in een reactie dat op dit moment niet concreet met investeerders wordt gepraat en dat er 'geen plannen in deze of gene richting zijn'. Maar komt er een beursgang op korte termijn? 'We bekijken altijd mogelijke stappen zodat het bedrijf kan groeien. We willen de groei niet tegenhouden omdat we de middelen niet hebben', zegt hij. 'Daarom gebeurt op de achtergrond wel voorbereidend werk om iets te doen als het opportuun zou zijn. Maar dat is nog niet concreet.'

EnergyVision zit voorlopig nog stevig in de handen van zijn oprichters (Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt) en zijn management (81,5%). Marc Coucke heeft via zijn investeringsvehikel Alychlo een kleine 12 procent in handen. De rest van de aandelen (6,6%) zit onder meer bij Christian Teunissen (oprichter en CEO van de kotenuitbater Xior) en de Brusselse publieke investeerder Finance & Invest Brussels.

Het Brusselse bedrijf kon de jongste jaren enkele bekende namen strikken als bestuurder, onder wie de voormalige toppolitici Karel De Gucht en Herman Van Rompuy. Pieter Bourgeois, de CEO van Alychlo, was al een tijd bestuurder voordat het Coucke-fonds in EnergyVision investeerde.

EnergyVision zou het tweede bedrijf uit de portefeuille van Alychlo zijn dat naar de beurs trekt, na de waterzuiveraar Ekopak. Alychlo is bij Ekopak de hoofdaandeelhouder met een belang van meer dan 42 procent. Bij de beursgang van Ekopak konden particuliere beleggers niet intekenen. De notering volgde op een private plaatsing van aandelen bij institutionele beleggers.

Machinedokter

Mogelijk blijft het dit jaar niet bij de beursintroductie van EnergyVision. I-care, de Waalse Onderneming van het Jaar 2020, steekt zijn beursambities al een tijdje niet onder stoelen of banken.

I-care, een specialist in het voorspellen van defecten in machines en industriële installaties, haalde de afgelopen jaren enkele tientallen miljoenen euro's op via private kapitaalrondes. De volgende stap moet een beursgang zijn, wanneer de financiële markten het toelaten.