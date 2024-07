Familie Colruyt pompt 700 miljoen euro in waterstof en windmolens: 'Je moet op je bek durven gaan'

Na de verkoop van offshorewinddochter Parkwind gaat de retailfamilie Colruyt volop door met investeren in energie, met gedurfde plannen inzake waterstof. 'In België mag je precies nooit falen. Maar soms moet je wel wat risico nemen, op je bek gaan en daaruit leren. Waterstof is niet gemakkelijk, maar we raken er wel', zegt Jef Colruyt.