Is het herbebossen van Afrika een fata morgana?

Strijdend tegen de klimaatverandering en bouwend aan een groen imago planten bedrijven, overheden en ngo's massaal bomen in Afrika. Maar vaak blijft het gedroomde bos een dorre steppe. 'Je mag niet alleen als een bosbouwer denken.’

‘Voilà, dit noemen ze dus een bos.’ Werner Sels lacht wat groen als hij het zegt. In het Senegalese Sahelgebied dat ons omringt, valt behalve wat struiken, een handvol bomen, uitwerpselen van vee en vooral heel veel zand niets te bespeuren. Dit stuk gedegradeerd land van 500 hectare werd in 2021 met een grote zak geld van een Franse multinational herbebost, maar drie jaar later blijft van die inspanning weinig tot niets over.

Terwijl het kwik 43 graden aantikt en een hete woestijnwind de lucht vol stof blaast, zien we hoe een herder wat verderop een kudde schapen door een gat in de omheining gidst. Alsof hij een punt wil maken: mocht hier toch nog ergens een groene scheut uit de zandgrond komen, dan is die geen lang leven beschoren. Sels, die met de Belgische vzw Lignaverda in deze regio zelf gedegradeerde stukken Sahel probeert te herbebossen, zucht. ‘Dat is dus het probleem van onze sector.’

Schermvullende weergave Geiten zijn een 'herbebost' stuk Sahel in Senegal binnengedrongen en vreten er al het groen op. ©Lignaverda/Daan De Groote

Het aanplanten van bomen werd de voorbije jaren omarmd als een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering en de verwoestijning. Honderden organisaties, van grote overheidsagentschappen over commerciële bedrijven tot kleine ngo’s, wierpen zich op herbebossing om een steentje bij te dragen. Ook in België, waar organisaties als Lignaverda, GoForest, Hommes et Terre en Trees for Future op de kar van de herbebossing zijn gesprongen.

De bomen moeten niet alleen CO2-uitstoot kunnen capteren. In gebieden die hoe langer hoe meer onleefbaar zijn, moeten ze ook een economische en sociale impact genereren voor de bevolking. Het zijn ambities die ook grote bedrijven verleiden om zich te engageren. Sommige ondernemingen maken geld vrij om met het aanplanten van bossen hun CO2-restwaarden te compenseren, andere kleuren er hun ESG-agenda (Environmental, Social & Governance) mee in.

Een initiatief als het pan-Afrikaanse megaproject The Great Green Wall beoogt in de Sahel - het Afrikaanse overgangsgebied tussen woestijn en woud - een groene dam op te werpen tegen de oprukkende Saharawoestijn. (zie kaart) En ook elders in de wereld wordt volop de kaart van de herbebossing getrokken, met recordbrekende boomplantinitiatieven in landen als de Filipijnen, India, China, Turkije en Mexico.

Volgens de Verenigde Naties worden zo wereldwijd zo’n 1,15 miljard bomen per jaar aan geplant. Dat klinkt veel. Maar waarover minder wordt gepraat, is hoeveel van die zaadjes ook echt tot een boom uitgroeien. Het initiatief in de Filipijnen, waar tussen 2011 en 2019 1,5 miljoen hectare mangrovebossen werden aangeplant, schopte het tot in het Guinness Book of Records. Maar over de audit die de regering jaren nadien uitvoerde, wordt minder happig gecommuniceerd. Daaruit bleek dat 88 procent van de aangeplante oppervlakte was mislukt.

Kop in het zand

Voor het gros van de boomplantinitiatieven bestaan niet eens cijfers, stipt Patrick Van Damme aan. De Gentenaar groeide aan de Universiteit Gent uit tot een wereldautoriteit in tropische landbouw en herbebossing. Onder andere de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) doet al decennialang een beroep op hem. Sinds zijn emeritaat vorig jaar is Van Damme decaan van de faculteit tropische landbouw aan de universiteit van Praag, waar hij de herbebossingsinitiatieven vanop de eerste rij blijft volgen. En wat hij ziet, stemt hem kritisch.

Enkele jaren geleden werd Van Damme door de FAO gevraagd om Action Against Desertification te evalueren, een groot project in het kader van de Great Green Wall, waarbij 21 miljoen euro Europees geld werd gestoken in herbebossing in zes Afrikaanse en twee Caraïbische landen. ‘Tijdens die evaluatie werd snel duidelijk dat de focus op aanplanten lag, en dat het niet veel verder ging’, zegt Van Damme.

Als 10 à 15 procent van de geplante bomen het haalt, zal het veel zijn. Patrick Van Damme Professor tropische landbouw

‘Ja, ze gebruikten de goede technieken om te planten. Ja, ze deden hun best om de juiste soorten aan te planten. En ja, er werd zoveel hectare ingezaaid. Maar toen ik vroeg hoeveel hectare daadwerkelijk gelukt was, kreeg ik als antwoord dat die vraag niet in mijn onderzoeksdoelen stond. Blijkbaar zijn die data er simpelweg niet. Daar sta je dan. Ik heb dan maar in mijn rapport geschreven dat ik de evaluatiedoelen onvolledig vond.’

Van Damme zegt zich weinig illusies te maken over de impact van Action Against Desertification. ‘Een precies cijfer kan ik er niet op plakken, maar als 10 à 15 procent van de geplante bomen het heeft gehaald, zal het veel zijn.’

Het is een rode draad bij veel initiatieven, van heel groot tot heel klein. ‘Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de meeste organisaties die bomen planten. Maar over het algemeen merk ik bijzonder weinig interesse in resultaten. Iedereen wil aan de donoren of financiers rapporteren hoeveel hectare of hoeveel bomen aangeplant zijn. Hoe meer, hoe beter. Maar daarna gaat de kop te vaak in het zand. Terwijl het moeilijkste deel van het werk pas nadien begint.’

Klein mirakel

Wat dat moeilijke werk inhoudt, willen Sels en zijn collega’s van Lignaverda ons in Senegal laten zien. De Boechoutse vzw, met bekende ondernemers als Steven Buyse (CVC) en Paul Deturck (Beaulieu) in het bestuur, herbebost in Senegal momenteel zo’n 2.000 hectare gedegradeerd Sahelgebied per jaar. De bedoeling is dat cijfer jaar na jaar op te trekken. De organisatie is ondertussen ook in Namibië van start gegaan. Later dit jaar gaan daar de eerste ploegen in de grond bij een proefproject om de haalbaarheid van herbebossing aan te tonen.

Profiel Lignaverda is de merknaam van de Boechoutse vzw Ondernemers Zonder Grenzen, die in 2007 werd opgericht door Werner Sels en Wim Jacobs. De vzw begon in Burkina Faso, waar ze 10.000 hectare Sahel herbeboste, maar moest het land verlaten door de instabiele politieke situatie. Sindsdien is ze actief in Senegal, waar ze al 6.000 hectare herbeboste. Binnenkort gaat ze ook zuidelijker aan de slag, in Namibië. Aanvankelijk draaide Lignaverda puur op giften, maar sinds enkele jaren timmert de vzw met ondernemers als Steven Buyse (CVC) en Paul Deturck (Beaulieu) in het bestuur aan een zakelijker model, dat vooral draait rond bedrijven die hun restuitstoot CO2 compenseren met certificaten. Onder meer de investeringsgroep CVC, het softwarebedrijf Teamleader, de ICT-speler Signpost, de brandstoffenverdeler G&V Energy Group, de strategische consultant Bain en de onderdelenspecialist TVH parts zijn 'klant'.

Sels beseft dat de oppervlakten in het grotere plaatje van de beoogde Great Green Wall beperkt zijn. ‘Maar het bos dat wij aanplanten, blijft wel staan’, zegt hij. Om dat te bewijzen troont hij ons mee naar een aanpalend stuk land, dat ongeveer op hetzelfde moment werd ingeplant als het ‘fantoombos’ dat we te zien kregen. Rijdend door de stofwolk die de lucht boven de Sahel troebel maakt, doemt plots een omheind gebied op, dat een fata morgana lijkt. In het midden van het droogteseizoen is de begroeiing weliswaar veelal dor, maar dat op de 500 hectare land in het midden van een zanderige woestenij gras groeit, oogt als een klein mirakel.

Als een beheerder uit een nabijgelegen dorp ons binnenlaat en we het gebied in trekken, wordt pas echt duidelijk wat zich op het stuk Sahelgrond afspeelt. Diep in het gebied klaart de lucht op, omdat de wortels van het gras het zand vasthouden, waardoor de wind geen kans krijgt om het stof de lucht in te blazen. Als we door het gras wandelen, roept Saidou Ba, een Senegalese bosbouwer in dienst van Lignaverda, dat we moeten uitkijken waar we lopen. Een vogel heeft ergens een nest gemaakt.

Schermvullende weergave Een stuk groene oase in de stoffige Sahel in Senegal. ©Lignaverda/Daan De Groote

Gras is nog geen bos, maar de belofte is zichtbaar. Om de paar meter priemt een boompje uit de gortdroge grond. Met een lintmeter trekt Wouter Vanhove, operationeel directeur bij Lignaverda, van zaailing naar zaailing. Die variëren van 30 tot wel 180 centimeter. ‘Als we aan driehonderd bomen per hectare komen, spreken we van succes. Ik denk dat we er wel gaan komen, met eventueel hier en daar een beetje bijzaaien’, zegt de nuchtere Gentenaar, die als tropisch landbouwer doctoreerde met een onderzoeksproject naar cannabis.

Als we onze bewondering uitspreken, is Vanhove er snel bij om te relativeren. ‘Wat je hier ziet, is eigenlijk niet zo heel moeilijk. De bomen die we hier planten, zijn aangepast aan de extreme omstandigheden, die komen er wel. Het enige wat wij doen, is de natuur een duwtje in de rug geven. De grote uitdaging is om het gebied nadien te beschermen tegen vee en mens. Daarin proberen wij ons als organisatie te onderscheiden.’

Schermvullende weergave Wouter Vanhove van Lignaverda (midden). ©Lignaverda/Daan De Groote

De meeste boomplantinitiatieven mislukken omdat de herbeboste gebieden weer ten prooi vallen aan wat de zones in de eerste plaats degradeerde: mens en dier. Zeker in Senegal is de druk van het vee enorm. Dat de hele Sahel er in deze tijd van het jaar zo desolaat uitziet, komt omdat zowat alles wat groen is in de maanden na het regenseizoen compleet wordt kaalgevreten. Zo krijgt de regeneratie van natuur geen enkele kans. Dat geldt ook voor de positieve sociale en economische effecten van vergroening, zoals het oogsten en verkopen van hooi voor vee, het oogsten van vruchten of het aftappen en verkopen van de in lokale boomsoorten aanwezige gum, een stof die zowel als veevoeder als in producten zoals cosmetica of snoep kan worden gebruikt.

Dat los je niet alleen op met omheiningen zetten, leert het fantoombos. Het hek om het mislukte gebied van 500 hectare is zowat om de 20 meter opengeknipt of met grote stukken hout platgelegd, om doorgangen voor vee te creëren. Zolang de bevolking niet op de lange termijn in het project wordt betrokken, maakt het weinig kans op slagen, leert de praktijk.

Gebroken geitenpoot

Volgens Van Damme komt het erop aan niet louter als een bosbouwer te denken. ‘De meeste van die projecten worden alleen door bosbouwers aangepakt. Wat doen die? Bomen planten! Daar hebben ze voor gestudeerd en dat kunnen ze goed. Maar ze hebben geen kaas gegeten van het sociale luik, dat garandeert dat zo’n bos ook duurzaam kan blijven staan. Dat maakt het verschil tussen slagen en falen. Je moet de bevolking duidelijk maken dat ze - letterlijk en figuurlijk - de vruchten kan plukken van het in stand houden van zo'n bos.’

Je moet de bevolking duidelijk maken dat ze - letterlijk en figuurlijk - de vruchten kan plukken van het in stand houden van zo'n bos. Patrick Van Damme Professor tropische landbouw

Hoe belangrijk dat is, wordt duidelijk als Sels en Vanhove langsgaan in een tiental dorpen die rechtstreeks baat hebben bij de door hen aangeplante hectaren. Lignaverda heeft dan wel een lokaal team in dienst dat permanent in contact staat met de dorpshoofden, de bedenkingen worden ook graag rechtstreeks overgemaakt aan de Belgen achter de schermen.

En dus rijden Sels en Vanhove uren door de Sahel met de coördinaten van de dorpen in de hand, om overal het gesprek aan te gaan. Daarbij voelen ze veel dankbaarheid, maar ze krijgen ook werkpunten mee. Op een perceel waar al is geploegd, maar nog niet gezaaid en omheind, heeft een geit haar poten gebroken. ‘Dat had ik nog nooit gehoord’, zegt Vanhove achteraf. ‘Maar het is goed dat we daar rekening mee kunnen houden in de planning van komende werken.’

Elders in de Sahel staat Lignaverda op het punt te beginnen aan de herbebossing van een vers stuk land van 500 hectare. Al is vers niet de best gekozen term. Er is al eens geprobeerd het stuk Sahel tot leven te wekken, maar die poging faalde. Als we het dorpshoofd van een nabijgelegen dorp vragen naar het waarom van die mislukking, blijkt dat de vorige poging op bureaucratie strandde. De dorpen in het district werden wel bij het project betrokken, maar er werd geen rekening mee gehouden dat het land ook aan een ander district grensde. Die dorpelingen zagen plots hekken opduiken op grond waar ze normaal hun vee laten grazen, en beslisten dat ze meer voordelen hadden bij het laten grazen van vee. Sels en Vanhove noteren dat ze die dorpen snel moeten contacteren.

Zelfs onze eigen donoren klagen weleens dat het te traag gaat. Ook hen moeten we dan maar sensibiliseren. Werner Sels CEO Lignaverda

Het vele rondrijden door de Sahel is omslachtig en tijdrovend, zegt ook Sels na verloop van tijd. ‘Als we gewoon konden ploegen en zaaien, zouden we veel meer oppervlakte kunnen aanpakken. Maar het zijn bochten die we niet kunnen afsnijden. In onze sector gaat kwantiteit veel te vaak voor op kwaliteit. Daar willen we niet aan meedoen, ook al worden zelfs onze eigen donoren al eens ongeduldig. Maar ook hen moeten we dan maar sensibiliseren. Het vloekt met ons economisch denken, maar trager is in dit vak vaak beter. Anders ben je de facto aan het greenwashen.’

Van Damme beaamt dat. ‘Herbebossing en natuurherstel zijn ecologisch en economisch heel nuttig, maar het is niet goedkoop. Stel je eens voor wat de kosten per geslaagde hectare zijn, als zo’n 90 procent van wat gebeurt mislukt. Dat is om gek van te worden. Dan kan je bij wijze van spreken beter iedereen in de Sahellanden een basisinkomen geven, als je aan ontwikkelingshulp wil doen. Als je wil herbebossen, doe het dan goed. Of doe het niet.’

Plantjes tellen met drones Een van de redenen dat veel herbebossingspogingen mislukken, is dat het moeilijk en arbeidsintensief is om degelijk te blijven rapporteren. Om de drempel te verlagen experimenteert Lignaverda met spitstechnologie. De vzw werkt samen met het Mechelse dronebedrijf Argus Vision om het tellen van de zaailingen te automatiseren met behulp van drones met telelenzen en artificiële intelligentie (AI). Nu al worden drones en satellieten ingezet om bomen te tellen. Maar daarbij gaat het om grote exemplaren. Jonge bomen met nog piepkleine blaadjes detecteren is veel moeilijker, en nog onmogelijk. Daarom moet vandaag nog manueel worden beoordeeld en geteld. Daarbij worden stukjes land geselecteerd en geïnspecteerd. Dat resultaat wordt vervolgens geëxtrapoleerd. Argus Vision test in Senegal of dat efficiënter en correcter kan met technologie. Dronepiloot Seppe Koop maakt eerst een topografische kaart van het hele gebied, waarbij elke glooiing, heuvel of kuil door een drone op 200 meter hoogte in kaart wordt gebracht. Vervolgens vliegt de drone - bijgenaamd Benny - een tweede keer over het volledige terrein op exact 18,5 meter boven de grond, waarbij om de 30 meter een foto wordt gemaakt met een telelens. 'Dat is nog altijd een steekproef. Maar door stukjes van het hele terrein te nemen hopen we dat de telling correcter verloopt', zegt Koop. De beelden worden daarna aan een zelfontwikkeld algoritme gevoed, dat in staat moet zijn de groene blaadjes van de lokale soorten aan zaailingen te identificeren, tegen de achtergrond van het in het droogteseizoen verdorde gras. 'Makkelijk wordt het niet. Maar als het ons lukt, kan de oplossing breed worden ingezet.' Dat hoopt ook Lignaverda. 'Veel organisaties rapporteren nu alleen hoeveel bomen ze hebben geplant. Als we het makkelijk maken om ook te rapporteren hoeveel bomen overleven, kunnen we de lat in onze sector hoger helpen te leggen', zegt CEO Werner Sels.