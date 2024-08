De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Laurenz Sabbe (33), oprichter van de installatiegroep voor zonnepanelen Team Green, die in maart werd overgenomen door het investeringsfonds Waterland.