Kwart van elektriciteit lokaal opgewekt

Meer dan een kwart van het elektriciteitsverbruik van gezinnen en bedrijven is vorig jaar door henzelf opgewekt of kwam uit nabijgelegen zonneparken, windturbines en kleine centrales. De hoeveelheid elektriciteit die via het Elia-hoogspanningsnet passeerde bereikte daardoor een dieptepunt.

Waar de kern- en grote fossiele centrales, die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet, vroeger instonden voor zowat het hele elektriciteitsverbruik, leverden ze vorig jaar nog maar een kleine 74 procent. Ruim 26 procent van de verbruikte stroom, goed voor 20,5 terawattuur (TWh) kwam uit lokale productie. Dat blijkt uit een nieuw monitoringrapport van de federale energieregulator CREG.

Die lokale productie bestaat in de eerste plaats uit elektriciteit die door de verbruiker zelf is opgewekt. Denk aan zonnepanelen of een windturbine op het bedrijfsterrein. Maar er is ook meer consumptie uit kleine groenestroomparken of fossiele warmtekrachtcentrales uit de buurt. Die passeert niet meer via het hoogspanningsnet van Elia, maar wel via de netten van distributienetbeheerders als Fluvius. Die moeten fors investeren om de opstoot aan plaatselijk opgewekte stroom vervoerd te krijgen.

Eerder raakte al bekend dat het totale Belgische stroomverbruik vorig jaar met 4 procent zakte tot 78,4 TWh. Het jaar voordien, in 2022, was er ook al een terugval door de energiecrisis. Dit had - samen met de toename aan lokaal opgewekte stroom - tot gevolg dat de hoeveelheid elektriciteit op het hoogspanningsnet van Elia op een historisch dieptepunt zit. De belasting van dat net zakte met 9 procent tot 57,9 TWh.

Het lijkt dan erg contradictorisch dat Elia tegen 2028 liefst 9,4 miljard euro wil investeren in de versterking van zijn bestaande Belgische netwerk en in het trekken van nieuwe hoogspanningskabels naar buurlanden. Maar het bedrijf verwacht dat de trend van steeds lagere volumes gekeerd zal worden.

In het door de regering goedgekeurde ontwikkelingsplan voor de stroomnetten wordt rekening gehouden met een forse stijging van het elektriciteitsverbruik door de toename van elektrische mobiliteit en verwarming (warmtepompen), van nieuwe datacenters en van de elektrificatie van tal van processen in de industrie. Elia ziet het verbruik tegen 2032 stijgen met 50 procent.

‘De verwachting is dat het stijgend verbruik bij gezinnen en kmo’s de eerste jaren grotendeels opgevangen zal worden door nieuwe lokale productie uit zonnepanelen en windturbines’, zegt Laurent Jacquet, directielid van de CREG. ‘Maar om nieuwe offshorewindparken, grote centrales en batterijparken te kunnen aansluiten is een versterking van het hoogspanningsnet nodig. De capaciteit om nieuwe verbruikers aan te sluiten is op dit moment ook beperkt.’

Groene productie

In haar rapport merkt de CREG ook op dat de totale elektriciteitsproductie in ons land met 13,5 procent zakte tot 77,8 TWh, vooral door de sluiting van twee kernreactoren. De hoeveelheid groene stroom steeg naar een recordniveau en dekte 27 procent van de productie. Toch kan die toename nog niet de helft van de weggevallen volumes aan nucleaire energie compenseren.

Na vier jaar als netto-exporteur werd België in 2023 weer een invoerder van elektriciteit. Ons land haalde de stroom vooral uit Nederland, maar ook uit Frankrijk, dat in 2022 nog zwaar op Belgische stroom moest rekenen om het licht te laten branden. België voerde vorig jaar wel meer elektriciteit uit naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dan het uit die landen binnenhaalde.

Prijzen

Dankzij de toename van zonnepanelen lagen de gemiddelde elektriciteitsprijzen voor het eerst ’s middags lager dan ’s nachts.

De toename aan hernieuwbare energie is ook de hoofdreden van de grote prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt. Op momenten dat er veel zonlicht is, duwt het fors gestegen aantal zonnepanelen de prijzen stevig naar beneden. Voor het eerst lagen de gemiddelde stroomprijzen daardoor ’s middags (tussen 12 en 14 uur) lager dan ’s nachts, merkt de CREG op.

Op momenten van hoge productie en weinig vraag duiken de tarieven zelfs onder nul op de drie verschillende spotmarkten waar energiebedrijven stroom verhandelen. Dat gebeurde vorig jaar vaker dan ooit. ‘De verwachting is dat we de komende jaren nog vaker negatieve prijzen zien, omdat er nog meer hernieuwbare productie zal bijkomen’, zegt Jacquet.