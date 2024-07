Onvrede over topman legt verdeeldheid in Antwerpse haven bloot

De brandbrief over havenbaas Jacques Vandermeiren heeft grosso modo twee stromingen blootgelegd in de havengemeenschap. Enerzijds is er de energie-intensieve industrie, die vindt dat te veel op waterstof wordt gepusht, anderzijds staan bedrijven klaar om er een businesscase van te maken. 'Het kan dan wel de brandstof van de toekomst zijn, de industrie moet er vandaag wel van kunnen leven.'