Overheden en Ethias springen bij voor miljardeninvestering in stroomnet

De federale en de Vlaamse overheid en de verzekeraar Ethias hebben zich geëngageerd tot een cashinjectie in de miljardenzoektocht van Elia. Om de toevloed aan hernieuwbare energie, elektrische wagens, datacenters en warmtepompen te kunnen opvangen, wil de hoogspanningsnetbeheerder in vijf jaar ruim 30 miljard euro investeren in de uitbouw van zijn elektriciteitsnet in België en Duitsland.