Sibelco gaat nu ook in VS glas recycleren

Sibelco is nu al de grootste recycleerder van glas in Europa.

De Antwerpse mineralenreus neemt de Amerikaanse glasrecycleerder Strategic Materials over, die begin dit jaar uit een faillissement herrees. Het is de eerste stap van Sibelco in dat metier in de Verenigde Staten.

Sibelco bouwt al een tijdje zijn glasrecyclagepoot uit. In enkele jaren groeide de Antwerpse groep uit tot een van de grootste glasrecycleerders van Europa.

De groep verwerkt jaarlijks meer dan 3 miljoen ton glasafval tot hoogzuivere glasscherven (gerecycleerd glas) via 23 recyclingfaciliteiten. Eind 2022 bedroeg het aandeel van gerecycleerd glas in de groepsinkomsten 6 procent, eind september 2023 was dat ongeveer 12 procent.

Nu wordt de Antwerpse groep via de overname van Strategic Materials ook actief in glasrecyclage in de Verenigde Staten. Hoeveel Sibelco daarvoor neertelt, is niet bekend.

Strategic Materials is actief in de VS, Canada en Mexico, waar het glas recycleert en verkoopt aan producenten van glazen verpakkingen, glasvezelisolatie, snelwegparels, slijpmiddelen en vlakglas. Het heeft 42 fabrieken en kantoren in die drie landen en verwerkt jaarlijks 2 miljoen ton glas.

Chapter 11

De tak Strategic Materials in de Verenigde Staten vroeg vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers. De Canadese en Mexicaanse dochters maakten geen deel uit van het faillissementsproces. In december kwam een einde aan die Chapter 11-procedure.

Toen die procedure begon, torste Strategic Materials een schuld van 432 miljoen dollar. Na Chapter 11 was de schuldenlast met 300 miljoen dollar verlaagd en had het bedrijf ongeveer 60 miljoen dollar vers kapitaal aangetrokken.