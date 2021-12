Moutgigant gaat energie tappen uit afval Indaver

Boortmalt, de grootste moutproducent ter wereld, gaat voor zijn Antwerpse fabriek warmte afnemen afkomstig van de afvalverwerker Indaver. Dat zet het licht op groen voor het Warmtenet Antwerpen Noord.

De Belgische afvalverwerker Indaver, het Antwerpse Havenbedrijf Port of Antwerp en het distributienetbedrijf Fluvius hebben een plan voor een warmtenet in het noorden van Antwerpen. Het investeringsplaatje is rond. Maar om te starten - en het warmtenet rendabel te maken - zijn klanten nodig. Die zijn nu gevonden.

Boortmalt, met 1,3 miljard euro omzet de grootste moutproducent ter wereld, gaat voor zijn fabriek in de Antwerpse haven restwarmte gebruiken die vrijkomt uit de afvalverwerkingsprocessen van de Indaver-installatie op Rechteroever.

Tijdens het moutproces - de Antwerpse fabriek produceert ongeveer 470.000 ton mout, goed voor 17 miljard biertjes per jaar - zijn grote hoeveelheden warmte nodig. Die wordt nu geleverd door warmtekrachtkoppelingen en gasbranders. Vanaf eind eind 2023 tapt Boortmalt rechtstreeks warmte uit het nieuwe warmtenetwerk. Tegen dan moeten de pijpleidingen, die het 105 graden warme water van Indaver naar de 8 kilometer verder gelegen Boortmalt-fabriek brengen, klaar zijn.

Dankzij het warmtenet zal Boortmalt evenveel aardgas besparen als wat 10.000 gezinnen per jaar verbruiken. Volgens Boortmalt-topman Yvan Schaepman vormt het warmtenet een van de maatregelen om de CO 2 -uitstoot tegen 2030 te halveren.

Sociale woningen

Fluvius koppelt er op zijn beurt - in opdracht van de stad Antwerpen - een residentieel warmtenet aan. Ook de netbeheerder heeft een eerste klant binnen: Woonhaven Antwerpen, met 18.000 huurwoningen een van de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen. Woonhaven wil vanaf 2024 een eerste gebouw in de wijk Luchtbal aan het warmtenet koppelen. Daarna is het bedoeling er zo'n 3.200 woningen in Luchtbal en de wijk Rozemaai op aan te sluiten. Ook zeven scholen en meerdere openbare gebouwen worden aan het warmtenet gekoppeld.

Boortmalt en Woonhaven zijn de eerste klanten van Warmtenet Antwerpen Noord.

De bouw van de pijplijn tussen Indaver, eigendom van Katoen Natie, en Boortmalt en de werking van het warmtenet zal 30 miljoen kosten. Een derde daarvan betaalt de Vlaamse overheid. Het warmtenet staat open voor andere afnemers en leveranciers van warmte. 'Het is het eerste 'open-accesswarmtenet' in ons land', zegt Inge Baertsoen van Indaver.'Nog bedrijven kunnen aansluiten. Je hebt grote spelers als Boortmalt nodig voor een constante afname. Alleen zo krijg je het rendabel.'

Als het leidingnet van het warmtenetwerk Antwerpen Noord volledig is aangelegd, zal dat een jaarlijkse CO 2 -besparing opleveren van 80.000 ton. Dat is evenveel als de uitstoot van 25.000 gezinnen.