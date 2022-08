Nederland verstookte kwart minder gas in eerste halfjaar

Vooral het Nederlandse bedrijfsleven heeft door de hoge energieprijzen het mes gezet in zijn gasverbruik.

De hoge energieprijzen en een zacht voorjaar hebben duidelijk hun effect gehad op het gasverbruik in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor de Statistiek (CBS). De energie-intensieve industrie verminderde haar verbruik met 30 procent. Vooral in de aardolie- en chemie-industrie is drastisch huisgehouden: daar zakte het gebruik met respectievelijk 59 en 32 procent.

Die daling is een gevolg van de enorme prijsstijgingen op de gasmarkt het voorbije jaar. Ook het milde voorjaar speelde een rol. Verder voert de Nederlandse overheid al een tijd een campagne om het energieverbruik te temperen.

5 minuten Nederlanders wordt in de campagne 'Zet ook de knop om' aangeraden maximaal 5 minuten te douchen.

Onder de naam 'Zet ook de knop om' worden burgers en bedrijven aangemaand zuinig met gas te zijn. Zo wordt aangeraden ventilatoren in plaats van airconditioning te gebruiken, maximaal 5 minuten te douchen en de was buiten aan de waslijn te drogen in plaats van in een machinale droger. Bedrijven krijgen het advies om de verlichting uit te schakelen in ruimtes die niet gebruikt worden en koelmeubels af te dekken.

In heel Europa wordt koortsachtig geprobeerd het gasverbruik te verminderen en de afhankelijkheid van vooral Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen. De Duitse waakhond voor de energiemarkt, Bundesnetzagentur, waarschuwde eerder deze maand dat het land zijn gasverbruik met een vijfde moet verminderen als het de komende winter zonder al te grote problemen wil doorkomen.

Het zou zo maar eens kunnen dat we meerdere winters nodig hebben om oplossingen te vinden door energiebesparingen, het opleggen van rantsoeneringen en een heel, heel snelle ontwikkeling van alternatieven. Ben van Beurden CEO Shell

De CEO van het Britse olieconcern Shell, Ben van Beurden, liet maandag weten dat de huidige energiecrisis niet beperkt blijft tot de komende winter. 'Het zou zo maar eens kunnen dat we meerdere winters nodig hebben om oplossingen te vinden door energiebesparingen, het opleggen van rantsoeneringen en een heel, heel snelle ontwikkeling van alternatieven', zei Van Beurden tijdens de energietop in het Noorse Stavanger.