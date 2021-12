Ombudsman: 'Voer vangnet voor energie opnieuw in'

De federale ombudsman voor energie pleit ervoor het vangnetmechanisme weer in te voeren om consumenten te beschermen nu de energieprijzen op een hoog niveau zitten.

Door de grote aandacht voor de hoge energieprijzen en het omvallen van energieleveranciers willen of moeten gezinnen overschakelen naar een andere leverancier. ‘Maar veel mensen begrijpen die energietarieven niet. Er zijn verschillende parameters op spot- en termijnmarkten en verschillende formules. Je moet al bijna een wiskundige zijn om eraan uit te kunnen’, zegt Eric Houtman, de federale ombudsman voor energie.

Ook de vaak aangeraden vergelijkingssites voldoen niet. 'Wie via een prijsvergelijker een contract kiest, krijgt een jaarprijs te zien en verwacht een maandelijks voorschot dat een twaalfde is van dat bedrag. Maar in werkelijkheid worden veel hogere voorschotten gevraagd. Mensen voelen zich bedrogen’, zegt Houtman. De ombudsman krijgt veel vragen en klachten van klanten en weet wat leeft bij verbruikers.

Door het vangnetmechanisme zou het vertrouwen in de markt vergroten. Eric Houtman Ombudsman voor energie

Door het vangnetmechanisme, waar de energieregulator CREG nauwer toekijkt op de prijsvorming, zou het vertrouwen in de markt vergroten, vindt Houtman. ‘Dan ben je al zeker dat er een controle geweest is.’ In april volgend jaar moeten honderdduizenden mensen, die deze winter extra van het goedkopere sociaal tarief gebruik kunnen maken, een nieuw commercieel contract tekenen. Dat kan mogelijk fors duurder uitvallen.

De vangnetregulering werd in 2013 ingevoerd om energieverbruikers beter te beschermen. Prijsverhogingen door energieleveranciers - ook de aanpassing via indexatiemechanismes - kunnen enkel als ze vooraf gecontroleerd worden door de CREG. Die controleert niet alleen of de juiste formules en indexatieparameters worden gebruikt, maar kan ook prijsverhogingen blokkeren als ze afwijken van evoluties in de buurlanden.

De regering-Michel schafte het vangnet eind 2017 af. De ombudsman raadde de nieuwe regering via een memorandum aan het toch opnieuw in te voeren, maar dat gebeurde niet. Onlangs kregen de CREG, de economische inspectie en de Belgische mededingingsautoriteit van de regering het verzoek verhoogde waakzaamheid te tonen nu de prijzen fors gestegen zijn. De CREG moet maandelijks rapporten opstellen.

CREG

In het recentste rapport gaf de CREG vrijdag zware kritiek op de energieleverancier Mega. Die biedt te weinig transparantie en hanteert praktijken die neigen naar bewuste misleiding. De regulator voegt er wel aan toe dat Mega niets onwettigs doet.

Het probleem is de voorstelling van de prijzen van variabele contracten. Die hangen af van indexen, gekoppeld aan energiebeurzen, waarvan de waarden in de toekomst niet bekend zijn. Om toch een indicatie te geven worden de meest recente indexwaarden gegeven. Maar door de forse prijsstijgingen de jongste maanden kunnen er grote verschillen zitten tussen de huidige prijzen en de indexwaarde van vorige maand of de index van het vorige kwartaal.

De CREG wijst erop dat Mega de ene keer de kwartaalindex gebruikt en de andere keer de maandindex. Dat 'gamen' lijkt enkel te dienen om zo goed mogelijk in prijsvergelijkers te scoren. In werkelijkheid zouden klanten die voor die schijnbaar goedkopere formule kiezen aan veel duurdere recente indexstanden worden afgerekend.

Mega ontkent de beschuldigingen en zegt nog maar net door de regulator te zijn bevraagd. 'Er is nooit van onze kant een gebrek aan transparantie', klinkt het. 'Op onze site waarschuwen we de consumenten herhaaldelijk dat bij een variabel tarief de geafficheerde prijs niet overeenkomt met de gefactureerde prijs.' Het bedrijf belooft die waarschuwing op korte termijn nog zichtbaarder te vermelden.

Mega kaatst de bal terug naar de CREG en vraagt om duidelijke regels voor prijsvergelijkers op te stellen. DE CREG ontwikkelde daar zelf een charter voor, maar dat kwaliteitslabel belet niet dat klanten soms door het bos de bomen niet zien. Eerder klaagde de leverancier DATS 24 (Colruyt) aan dat die prijsvergelijkers niet altijd de juiste vergelijkingsbasis geven.