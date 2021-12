Ook energieleverancier Watz in de problemen

De kleine Antwerpse energieleverancier Watz zit in moeilijkheden. Het bedrijf kan de exploderende energieprijzen niet meer opvangen en vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers.

De aanhoudende prijspieken voor elektriciteit en aardgas op de energiebeurzen hebben een derde speler in moeilijkheden gebracht. Na het faillissement van de kleine Luikse leverancier Energy2Business in september volgde eerder deze maand de Vlaamse Energieleverancier, een prijsbreker met meer dan 70.000 klanten.

Nu is ook de Antwerpse leverancier Watz in moeilijkheden gekomen. Het bedrijf heeft bij de handelsrechtbank tijdelijke bescherming gevraagd tegen schuldeisers, zo meldt CEO Gert Haubrechts in een persbericht.

De Waalse netbeheerder Ores had vrijdag al de leverancier van zijn netwerk gegooid, zo vernam De Tijd. Watz mag geen aardgas meer leveren aan de 250 Waalse klanten. Ores zegt dat het bedrijf niet meer voldoet aan de contractuele verplichtingen tegenover de netbeheerder.

22.000 klanten

Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse energiewaakhond VREG heeft Watz in Vlaanderen ruim 22.000 elektriciteitsklanten. Hoe het nu verder moet met die klanten is nog niet helemaal duidelijk. 'We zijn de situatie nog aan het analyseren', zegt VREG-woordvoerder Leen Vandezande. 'Mogelijks zullen we later op de dag communiceren, maar nu is het nog net iets te vroeg.'

Een van de opties is dat, net zoals voor Vlaamse Energieleverancier gebeurde, de noodleveranciersregeling wordt geactiveerd. Netbeheerder Fluvius kan dan tijdelijk de gedupeerde klanten van energie voorzien in afwachting tot ze een nieuwe leverancier hebben gevonden.

Exploderende energieprijzen

Watz-CEO en oprichter Gert Haubrechts benadrukt dat het bedrijf niet failliet is. 'Klanten zijn hun voorschot niet kwijt', zegt hij. 'We willen niemand in de kou laten staan en doen er alles aan om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog uit te kunnen betalen, net als de lonen van alle medewerkers.'

Door zorgen over de aardgasbevoorrading deze winter zijn in heel Europa de aardgasprijzen de jongste maanden geëxplodeerd. Dat heeft ook de stroomprijzen naar torenhoge niveaus geduwd. Daardoor kwamen in veel landen energieleveranciers in de problemen omdat ze zich slecht hebben ingedekt tegen de hoge prijzen of omdat ze niet voldoende middelen meer hebben om energieaankopen voor te schieten voor hun klanten. In het VK alleen al gingen meer dan 20 leveranciers failliet op enkele maanden tijd.

Voorschotten

Hoewel Watz sinds de oprichting winst draaide en het bedrijf was ingedekt door enkel variabele contracten aan te bieden, kwam het toch in moeilijkheden. 'De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat wij gigantische bedragen moeten voorschieten die wij pas later recupereren via onze eindafrekeningen', zegt Haubrechts. Hij noemt de situatie 'bedreigend om te overleven' en zegt er bij dat Watz niet zoals grote spelers een reserve heeft staan om de enorme

energieprijzen voor te schieten of een beroep kan doen op buitenlands kapitaal.

'Bovendien zijn er vorig jaar heel wat gezinnen op een sociaal tarief terechtgekomen', haalt Haubrechts nog een tweede oorzaak aan voor de cashproblemen. 'Wij moeten het verschil tussen het sociaal tarief en de marktprijs voorschieten. Dat gaat over enkele miljoenen die wij pas van de overheid recupereren in november 2022, terwijl de energie al lang uitgeleverd is en dus ook betaald door ons.'