Ook energieleverancier Watz in problemen

De kleine energieleverancier Watz kan de exploderende energieprijzen niet meer aan en vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers. Concurrent Mega staat klaar om de klanten over te nemen.

De aanhoudende prijspieken voor elektriciteit en aardgas op de energiebeurzen hebben een derde speler in moeilijkheden gebracht. Na het faillissement van de kleine Luikse leverancier Energy2Business in september volgde eerder deze maand de Vlaamse Energieleverancier, een prijsbreker met meer dan 70.000 klanten.

Ook de Antwerpse leverancier Watz gooit nu de handdoek in de ring. Het bedrijf met in Vlaanderen ruim 20.000 klanten, heeft bij de handelsrechtbank bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. Dat maakte CEO Gert Haubrechts bekend in een persbericht.

De Waalse netbeheerder Ores had vrijdag Watz al van zijn netwerk gegooid. De leverancier mocht geen aardgas meer leveren aan de 250 Waalse klanten omdat het bedrijf niet meer voldeed aan de contractuele verplichtingen tegenover de netbeheerder.

Mega

Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse energiewaakhond VREG telt Watz in Vlaanderen ruim 22.000 elektriciteitsklanten. Voor hen is een regeling getroffen. De Luikse energieleverancier Mega meldde maandagmiddag dat hij een akkoord heeft met Watz om diens klanten onderdak te bieden. Mega zal aan alle Watz-klanten een voorstel doen voor een nieuw energiecontract, dat naar eigen zeggen nog iets interessanter is dan hun bestaande voorwaarden.

'Ondanks het akkoord dat we sloten met Watz, doen we de klanten enkel een aanbod tot overname', zegt Thomas Coene, de CEO van Mega, dat in België zo'n 370.000 klanten telt. ‘Het is een opt-in en geen opt-out. We willen dat de klanten zelf hun akkoord geven om bij ons te komen, met een aanbod dat weliswaar interessant is voor hen.'

Klanten die niet ingaan op het voorstel van Mega en die ook niet direct een nieuw contract afsluiten bij een andere leverancier, komen normaal gezien in de noodleveranciersregeling terecht. Van zodra een procedure voor gerechtelijke reorganisatie opstart, treedt netbeheerder Fluvius automatisch op als vangnet. De netbeheerder kan dan tot 60 dagen lang de gedupeerde klanten van energie voorzien in afwachting tot ze een nieuwe leverancier vinden.

Een woordvoerster van de VREG kon nog niet direct bevestigen of de noodregeling geactiveerd zal worden. 'We zijn de situatie nog aan het analyseren', zegt Leen Vandezande. 'Mogelijks zullen we later op de dag communiceren, maar nu is het nog net iets te vroeg.'

Exploderende energieprijzen

Door zorgen over de aardgasbevoorrading deze winter zijn in heel Europa de aardgasprijzen de jongste maanden geëxplodeerd. Dat heeft ook de stroomprijzen naar recordniveaus geduwd. Daardoor kwamen in veel landen energieleveranciers in de problemen omdat ze zich slecht hadden ingedekt tegen de hoge prijzen of omdat ze niet voldoende middelen meer hadden om energieaankopen voor te schieten voor hun klanten. In het VK alleen al gingen meer dan 20 leveranciers failliet op enkele maanden tijd.

Watz-oprichter Haubrechts benadrukt dat zijn bedrijf niet failliet is. 'Klanten zijn hun voorschot niet kwijt', zegt hij. 'We willen niemand in de kou laten staan en doen er alles aan om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog te kunnen betalen, net als de lonen van alle medewerkers.'

Voorschotten

Hoewel Watz sinds de oprichting winst draaide en het bedrijf zich had ingedekt door de jongste twee jaar enkel nog contracten met een variabel tarief aan te bieden, kwam het toch in moeilijkheden. 'De stijgende energieprijzen leiden ertoe dat we gigantische bedragen moeten voorschieten die wij pas later recupereren via onze eindafrekeningen', zegt Haubrechts. Hij benadrukt dat Watz niet zoals grote spelers een reserve heeft om de enorme energieprijzen voor te schieten of een beroep kan doen op buitenlands kapitaal.

Dat de Vivaldi-regering het sociaal tarief heeft uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen, maakte de cashpositie voor Watz nog moeilijker.

'Er zijn vorig jaar heel wat gezinnen met een sociaal tarief bijgekomen', zegt Haubrechts. 'Wij moeten het verschil tussen het sociaal tarief en de marktprijs voorschieten. Dat gaat over enkele miljoenen die wij pas van de overheid recupereren in november 2022, terwijl de energie al lang geleverd en dus ook betaald is door ons.'