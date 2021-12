'Parijse schaduwminister van energie' vier jaar langer aan de knoppen van Belgische energiebevoorrading

De raad van bestuur van Engie wil Jean-Pierre Clamadieu vier jaar langer als voorzitter. De Fransman zal dus ook de komende jaren zijn stempel drukken op Electrabel en tal van energiedossiers in ons land.

Engie wil het mandaat van Jean-Pierre Clamadieu, bekend als voormalige CEO van de Belgische chemiegroep van Solvay , met vier jaar verlengen. Als de aandeelhouders dat op de algemene vergadering in mei formeel goedkeuren, zal hij nog vier jaar voorzitter blijven. Clamadieu werd in 2018 voorzitter en was toen de opvolger van Gérard Mestrallet, de architect van Engie en de man die verschillende pax electrica's en andere geheime deals met Belgische premiers sloot.

Met de benoeming weet de regering-De Croo wie de komende jaren de cruciale lijnen zal uitzetten bij Engie. De Franse groep is betrokken bij de meeste belangrijke energiedossiers in ons land. In de eerste plaats gaat het om de toekomst van de kernenergie, het dossier waarover de regering nog deze maand een finale beslissing zou nemen.

De vraag is of de regering nog veel keuze heeft. Clamadieu en Engie-CEO Catherine MacGregor lieten op 7 december per brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) weten dat ze het langer openhouden van de kerncentrales na 2025 in de huidige omstandigheden niet meer zien zitten.

Maar Electrabel is ook cruciaal voor de bevoorrading door het winnen van de aanbesteding van nieuwe productiecapaciteit (CRM-veiling) met plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Over die projecten in Vilvoorde en het Luikse Les Awirs zijn twijfels over de vergunningen.

Nucleaire voorzieningen