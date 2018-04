's Werelds grootste turbines in Belgische Noordzee

De grootste windturbines ter wereld worden volgend jaar voor het eerst geïnstalleerd in de Belgische Noordzee.

Het windpark Northwester 2, waarin de retailer Colruyt de grootste partij is, zal 23 turbines bouwen van de fabrikant MHI Vestas. Northwester 2 koos voor het model V164-9,5, dat uitgerust is met wieken van 164 meter diameter. Die turbines hebben een capaciteit van liefst 9,5 megawatt. Dat is een veelvoud van de meest courante windmolens op land, die eerder 2 tot 3 megawatt capaciteit hebben. De windturbines van het eerste Belgische offshorewindpark C-Power waren 5 megawatt krachtig.